Top-Transfers des Winters im Wordrap (Teil 1): Florian Spitzer – Tempo, Titel, Torgefahr

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Im Sommer 2018 hatte sich Florian Spitzer aus Wallern verabschiedet und beim Landesligisten aus Schärding eine neue Herausforderung gesucht. Bei diesem änderte sich die Rolle des Angreifers auf dem Platz dahingehend, dass er auf Anhieb zum zentralen Zielspieler in der Offensive und zum mit Abstand wichtigsten Akteur in erwähntem Mannschaftsteil wurde. Nun kehrt der antrittsschnelle, technisch versierte und abschlussstarke 26-Jährige zur SPG SV Wallern/St. Marienkirchen in die Oberösterreich-Liga zurück – mit zwei Titeln als Torschützenkönig der Landesliga West im Gepäck. Ligaportal.at spielte im ihm einen Doppelpass in verbaler Hinsicht.

SPG SV Wallern/St. Marienkirchen: Gut aufgestellter Verein, familiäres Umfeld

Mein neuer Trainer Rainer Neuhofer: Ein Vollblut-Fußballer mit ausgezeichneten Qualitäten – sowohl in menschlicher Hinsicht als auch auf Trainingsebene

Darum überzeugte mich die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen: Top-Trainerteam und Top-Mannschaft, die ganz vorne in der Tabelle mitmischt

SK Schärding: Zweieinhalb erfolgreiche und auch lehrreiche Jahre

Torschützenkönig: Diese Auszeichnung werde ich nie vergessen. Es hat mich irrsinnig gefreut, es im darauffolgenden Jahr zu bestätigen. Das kann mir keiner mehr nehmen.

Darum verabschiedete ich mich damals aus Wallern: Wollte mich beruflich neu orientieren

Unterschied zwischen Landesliga und OÖ-Liga: Qualität der Spieler ist höher

Meistertitel: Mit dieser Mannschaft ein realistisches Ziel

Stärke: Eins-gegen-eins

Schwäche: hitziges Gemüt

Von diesem Spieler der OÖ-Liga schaue ich mir etwas ab: Michael Schildberger

Mit diesen Mitspielern in Wallern verstehe ich mich am besten: Martin Haberl, Horst Haidacher, Michael Schildberger

Lieblings-App: WhatsApp

Sportarten neben Fußball: Tennis, Langlaufen, Ski fahren

Im Training spiele ich ungern gegen: Jakob Karlinger

Vorbild: Marco Reus

Lieblingsfilm: The Wolf of Wall Street

Mein bester Gegenspieler war: Marcel Sabitzer, David Alaba

Mein Meistertipp in

- Österreich: Salzburg

- Deutschland: Bayern

- England: Liverpool

- Italien: AC Milan

- Spanien: Real Madrid

CL-Sieger 20/21: FC Bayern

Europameister 2021: Frankreich

Fotocredit: SPG SV Wallern/St. Marienkirchen