Showdown zum Saisonende – Die Relegation ist zurück!

Donnerstag, 22. Dezember 2022

Lange war spekuliert worden. Nun sorgte der OÖ Fußballverband für Gewissheit und bestätigte, dass die Relegation zwischen der Landesliga und der Oberösterreich-Liga wieder eingeführt wird. Es ist der ultimative Showdown zum Saisonende, der für den besten Landesliga-Zweiten die Gelegenheit mit sich bringt, gemeinsam mit dem Meister in die höchste Spielklasse des Bundeslandes aufzusteigen. Gleichsam hat ein Vertreter der Oberösterreich-Liga doch noch die Chance, diese zu halten.

Die 16 Vereine der OÖ-Liga wurden bereits in Kenntnis gesetzt, dass ab der Saison 2023/24 die Relegation wieder eingeführt wird. Heißt für die aktuelle Spielzeit: Wie in den vergangenen Jahren wird es diese letzte Chance auf den Klassenerhalt für die OÖ-Ligisten nicht geben. Außerdem werden fix nur die zwei Landesliga-Meister aufsteigen. Im Frühsommer 2024 werden dann nach einer zehnjährigen Pause wieder Hin- und Rückspiel der Relegation über die Bühne gehen. An diesem alles entscheidenden Kräftemessen nahmen zuletzt am Ende der Saison 2013/14 der Vorletzte der OÖ-Liga SV Gmundner Milch und der Landesligist SK ADmira Linz teil. Am Ende setzten sich die Gmundner nach einer 2:3-Niederlage im Hinspiel drei Tage später auf heimsicher Anlage mit 2:0 durch und wendeten somit den Abstieg ab. Jenen musste man einige Jahre später hinnehmen, sodass man nun Vertreter der Landesliga West ist (aktuell Fünfter). Der SK ADmira Linz kämpft seit genanntem Relegationsduell weiterhin in der Landesliga Ost um Punkte (aktuell Achter).

