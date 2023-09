Neuer Spitzenreiter: ASKÖ Oedt knallt Schlusslicht SV Bad Ischl ab und holt sich Tabellenführung zurück

Details Sonntag, 24. September 2023 13:23

Es hatte bereits Phasen in dieser Saison gegeben, in denen nicht alles rund lief beim amtierenden Meister der LT1 OÖ-Liga ASKÖ Oedt. Was man dagegenhalten kann und muss: Jene waren nur von überaus kurzer Dauer gewesen und die Russ-Elf scheint die richtigen Schlüsse daraus gezogen zu haben. Mittlerweile ist man absolut auf Kurs und feierte gestern gegen das Schlusslicht SV Zebau Bad Ischl den dritten vollen Erfolg in Serie (4:0). Durch die heutige Niederlage der Union Dietach gegen den ASK St. Valentin steht fest: Die ASKÖ Oedt lacht wieder von der Spitze. Die Situation beim SV Bad Ischl wird indes immer prekärer: Gegen die Trauner setzte es die siebte Pleite im achten Saisonmatch.

Favorit extrem dominant

Vom Start weg entwickelte sich ein Match, das die aktuelle Tabellenkonstellation der OÖ-Liga perfekt widerspiegelte. Die ASKÖ Oedt war die deutlich bessere Mannschaft und setzte dem Inhaber der roten Laterne mit Tempo und Zielstrebigkeit im vordersten Drittel brutal zu. In der 10. Minute scheiterte Alexander Peter am Aluminium. In weiterer Folge fanden Bünyamin Karatas und Peter weitere Top-Chancen vor, fanden aber jeweils im sehr gut parierenden Alexander Mair im Gehäuse der Gäste ihren Meister. Gegen Ende eines einseitigen ersten Durchgangs wurde die ASKÖ Oedt dann richtig konkret vor dem Tor des SV Bad Ischl und sorgte mit einem Doppelschlag für eine komfortable Pausenführung. Zunächst markierte Florian Madlmayr nach einem Gestocher im Gästestrafraum aus kurzer Distanz das 1:0 (37.). 9 Minuten später erhöhte Peter auf 2:0 nach sehenswerter Kombination samt präziser Vorlage von Karatas.

SV Bad Ischl kann offensiver Wucht nichts entgegensetzen

Auch nach dem Seitenwechsel stieß der Tabellenletzte gegen den haushohen Favoriten an seine Grenzen. Die ASKÖ Oedt blieb weiterhin enorm druckvoll und kreierte mehrere aussichtsreiche Gelegenheiten. In der 67. Minute verpasste man die dicke Chance, auf 3:0 zu stellen. Nenad Vidackovic, eigentlich sicherer Elfmeterschütze, scheiterte vom Kreidepunkt. Fünf Minuten später aber der nächste Dämpfer für die Heissl-Truppe: Nach einer scharfen Hereingabe von Oedt-Akteur Marco Weber lenkte Bad Ischls Defensivmann David Jelica das Leder unglücklich ins eigene Tor zum 3:0. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte in Minute 87 der kurz zuvor eingewechselte Elvir Huskic mit einem platzierten Schuss ins lange Eck nach Vorlage von Karatas.

Stimme zum Spiel:

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Es war 90 Minuten lang ein Spiel auf ein Tor. Am Ende war es ein absolut verdienter Sieg – auch in dieser Höhe.“

Die Besten: Bünyamin Karatas (ZMF), Dino Kovacevic (RMF)

Fotocredit: Harald Dostal

