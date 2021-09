Tabellenführung verteidigt – SPG Friedburg/Pöndorf schlägt den SV Bad Schallerbach

Details Samstag, 04. September 2021 11:21

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Mit einer vorbildhaften Punkteausbeute aus den ersten Runden der Oberösterreich-Liga ging die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf als Spitzenreiter in den fünften Matchtag. Dabei musste man die Reise zum SV sedda Bad Schallerbach antreten. Diesen zwang man schlussendlich in die Knie, womit man eingangs erwähnte Top-Platzierung verteidigte.

Pausenführung für die Gäste

Dem SV Bad Schallerbach war vom Start weg anzumerken, dass man gewillt war, Negativerlebnisse der jüngeren Vergangenheit mit einer richtig engagierten Leistung vergessen zu machen. Die Heimischen präsentierten sich spielerisch enorm stark und zugleich richtig gallig gegen den Ball. Jene Attribute sorgten dafür, dass ein teilweise überforderter Gast in Hälfte eins nicht so wirklich in die Partie fand. Und trotzdem ging der Leader mit einer 1:0-Pausenführung in die Kabine. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete man schnell um und brach über die linke Seite durch. Den Querpass von Jonas Reitter versenkte dann der im Zentrum postierte Mersudin Jukic (25. Minute). Bitter aus Sicht des SV Bad Schallerbach: Vor beschriebenem Ballklau wollte der Gastgeber ein Foul an Dejan Misic gesehen haben. Die sedda-Elf muss sich in einer richtig starken ersten Hälfte lediglich einen Vorwurf gefallen lassen: die mangelnde Chancenauswertung. Miliam Guerrib, Misic, Benito Hemmelmayr oder Manuel Schönberger ließen richtig aussichtsreiche Gelegenheiten ungenützt verstreichen.

Friedburger mit Leistungssteigerung

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Pessentheiner-Truppe stark verbessert im Vergleich zum ersten Durchgang. Was man vor dem Pausenpfiff noch schuldig geblieben war, holte man nun endlich nach: Tempoverschärfungen, mehr Esprit im Angriffsdrittel, größerer Aktionsradius der einzelnen Akteure. In der 53. Minute erhöhte man auf 0:2. Nach einer sehenswerten wie effektiven Kurzpassstafette legte Ernst Öbster auf Kapitän Thomas Fenninger quer, welcher den Ball über die Linie drückte. In der 68. Minute aber die perfekte Antwort des Gastgebers auf jenen zweiten Rückschlag an diesem Abend: Guerrib versenkte die Kugel im Netz, nachdem er von Hemmelmayr gekonnt in Szene gesetzt worden war. Mehr als jener Anschlusstreffer gelang einer insgesamt beeindruckend aufspielenden Renner-Truppe aber nicht mehr. Den Schlusspunkt einer denkwürdigen Partie setzte Jukic vom Kreidepunkt in Minute 80 (Saisontor Nummer zehn). Zuvor war Öbster im Strafraum Bad Schallerbachs gefoult worden.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV Bad Schallerbach):

„Es ist einfach schwierig mit den Schiedsrichtern. Jede Woche passiert uns mittlerweile so etwas, dass vor einem Gegentor ein klares Foul übersehen wird. Die ersten 45 Minuten waren ganz stark von uns. Seit ich hier Trainer bin, war das die beste Halbzeit. Das war jetzt die vierte Niederlage in Folge. Wir haben uns aber stetig gesteigert. Die Leistung gestern war top. Das Ergebnis ist natürlich nicht zufriedenstellend.“

Robert Pessentheiner (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Das war ein wichtiger Sieg, der aufgrund der zweiten Hälfte nicht unverdient ist. Wir haben jetzt eine gute Mischung gefunden und können auch von der Bank nachlegen. Wenn man in der Tabelle dort steht, will man natürlich länger da bleiben, ohne überheblich zu werden. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Die Besten: Stefan Huber (TW), Simon Langgartner (RMF)

