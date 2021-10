SPG Weißkirchen/Allhaming weiterhin unaufhaltsam: Heimsieg gegen Union Edelweiss

Details Freitag, 29. Oktober 2021 22:47

Mit bombenstarken Statistiken im Gepäck ging die SPG Weißkirchen/Allhaming in die 13. Runde der Oberösterreich-Liga: Mit 31 Toren gefährlichste Offensive des Klassements, drei ungeschlagene Partien en Suite und darüber hinaus Oedt-Verfolger Nummer eins. Dementsprechend klar waren die Karten am heutigen Abend verteilt, als man auf eigener Anlage, auf welcher man übrigens auch noch ungeschlagen ist, die Union Edelweiss Linz empfing. Diese wusste den Zebras durchaus Paroli zu bieten, für Zählbares sollte es allerdings dann doch nicht reichen – 1:0 der Endstand.

Edelweiss mit besserem Beginn - Florian Templ sticht eiskalt

Vor rund 100 Zusehern war es von Beginn an eine ungemein intensive Partie, die beiden Teams gehörigen Einsatz sowie Laufbereitschaft abverlangte. Dahingehend waren es die Gäste aus der Landeshauptstadt, die eben erwähnte Attribute zunächst besser auf den Platz brachten und sich damit umgehend ein leichtes Plus in Sachen Ballbesitz erarbeiteten. Einziges Manko in dieser doch starken Phase der Kondert-Elf: Es gelang nicht, durch die gewohnt bestechende Sicherheit im Passspiel auch in die gefährliche Zone des Kontrahenten einzudringen. Hieß im Umkehrschluss: Richtige Torchancen blieben zunächst weitestgehend Mangelware. Ein Umstand, der auch auf der Gegenseite nicht viel besser aussah, hatten doch auch die Hausherren Schwierigkeiten, für Gefahr im letzten Drittel der Linzer zu sorgen. Und dennoch bestach man letztlich abermals mit einer beeindruckenden Portion Effizienz und schockte damit einen weitestgehend stark aufspielenden Gast auf brutale Art und Weise: In Minute 40 drückte Florian Templ, seit Wochen in überragender Verfassung agierend, eine maßgenaue Flanke von Valentin Seidel per Kopf über die Linie – 1:0.

Zebras bringen drei Punkte trotz Elfer-Fehlschuss über die Zeit

In Durchgang zwei weiterhin ein ähnliches Bild: Die Truppe aus der Landeshauptstadt war bemüht, den formstarken Zebras Paroli zu bieten – mit Erfolg. Die sonst ebenfalls so spielstarken Gastgeber kamen aufgrund der starken Gegenwehr der Kondert-Elf kaum zur Entfaltung. Und dennoch gelang es den Olzinger-Schützlingen immer wieder für offensive Nadelstiche zu sorgen und dem Kontrahenten damit enorm zuzusetzen. Bestes Beispiel in Minute 72: Florian Templ setzte sich im gegnerischen Sechzehner willensstark durch und wurde regelwidrig zu Fall gebracht. Beim fälligen Elfmeter hatten die Linzer dann Glück, dass der Gefoulte die Kugel nicht im Netz unterbrachte und die Hoffnungen auf einen Punktegewinn weiter am Leben hielt. Ein Offensivfeuerwerk in der Schlussphase dieser Partie blieb jedoch aus, was mitunter auch an der erneut stabilen Defensive der Zebras lag. Folglich blieb es beim hauchzarten Heimerfolg der Olzinger-Elf, die damit den Druck auf den morgen aufspielenden Tabellenführer aus Oedt abermals gehörig erhöhte.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir sind mit breiter Brust in diese Partie gegangen. Und dennoch ist es uns heute nicht gelungen, alle unsere gewohnten Tugenden auf den Platz zu bringen. Das war jedoch auch zu einem großen Teil der Union Edelweiss geschuldet, die uns das Leben wirklich schwer gemacht haben. Das war heute sicher ein dreckig erkämpfter Arbeitssieg.“

Die Besten: Valentin Seidel (LV), Philipp Schopper (ZDM)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!