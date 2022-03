DSG Union Perg wie im Rausch - 5:0-Auswärtserfolg gegen Union St. Florian

Details Freitag, 11. März 2022 21:52

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen gelang es der DSG Union HABAU Perg auf hinreißende Art und Weise, sich sogleich zum Frühjahrsauftakt der Oberösterreich-Liga aus der kritischen Zone des Rankings zu befreien. Die nun im Mittelfeld der Tabelle auffindbare Truppe aus dem Mühlviertel war am heutigen Abend sinngemäß bemüht, eben erwähnten vorbildhaften Trend auch auswärts gegen die Union T. T. I. St. Florian zu prolongieren. Jenes Vorhaben wurde eindrucksvoll, wenngleich auch unter Mithilfe des Gegners, in die Tat umgesetzt – 0:5 spricht schlussendlich dahingehend für sich.

Gäste bestätigen starke Form

Angesichts des einseitigen Endstandes möchte man vorhergehend wohl an eine wahre Machtdemonstration der Prandstätter-Elf glauben. Gar so klar verlief die Partie jedoch von Beginn an nicht. Insbesondere in der Anfangsphase war es eine ausgeglichene Begegnung, in der sich beide Teams zunächst weitgehend neutralisierten und kaum für Torchancen sorgen konnten. Danach kamen aber insbesondere die so formstarken Gäste immer besser in Fahrt, erhöhten umgehend die Schlagzahl und damit einhergehend auch die Gefahr vor dem gegnerischen Gehäuse. Vor allem Weitschüsse stellten eine stetige Bedrohung für den Kasten von Sängerknaben-Keeper Dominik Leonhartsberger dar. Auf der anderen Seite fanden die Hausherren in Person von David Kühhas die wohl größte Möglichkeit des Spiels vor, ihm versagten vor Gäste-Schlussmann Primetzhofer allerdings die Nerven. Und so waren es letztlich abermals die Prandstätter-Schützlinge, die praktisch mit dem Pausenpfiff in Front gingen – wenngleich mit einer gehörigen Portion Glück: Toprak Ilke Galitekin rutschte bei einem Flankenversuch das runde Leder ab, sodass dieses unhaltbar im Heim-Tor einschlug – 1:0.

Gelb-rote Karte besiegelt Sängerknaben-Niederlage früh

Nach dem bitteren Rückschlag kurz vor dem Seitenwechsel setzte es für die Sängerknaben nur vier Minuten nach eben jenem den nächsten Dämpfer. Binnen weniger Sekunden sah Radek Gulajev wegen Kritik am Schiedsrichter zwei Mal den gelben Karton und wurde folgerichtig vorzeitig vom Platz gestellt. Ein Umstand, der den Gästen sinngemäß bestens in die Karten spielte. Die nun vorherrschende numerische Überzahl sollte sich nur kurz darauf bereits zum ersten Mal auch im Ergebnis niederschlagen: Simon Rumetshofer traf in Minute 53 entschlossen zum 2:0 und stellte damit die Weichen bereits früh in Halbzeit zwei auf Sieg. In dieser Tonart sollte es nun weitergehen: Zunächst schnürte Toprak Ilke Galitekin seinen Doppelpack, ehe Samir Mehmeti nur 120 Sekunden später zum 4:0 einnetzte. Doch damit nicht genug, ließen die Gäste keinerlei Gnade walten und setzten durch Mario Ebenhofer, der einen wunderschönen Spielzug gekonnt abschloss, kurz vor Ende der Spielzeit noch einen darauf.

Stimmen zum Spiel

Mario Bramberger (Sektionsleiter Union T. T. I. St. Florian):

“Das war heute natürlich ein bitterer Spielverlauf. Mit dem Ausschluss haben wir uns selbst geschwächt. Gegen einen guten Gegner haben wir dann verdient verloren. Wir müssen das jetzt alles schleunigst analysieren und in Zukunft daraus die richtigen Entscheidungen treffen.“

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union HABAU Perg):

„Wir haben heute aus der Defensive heraus wieder sehr kompakt gespielt und auch offensiv immer wieder für gute Möglichkeiten sorgen können. Zur Halbzeit hätten wir eigentlich schon höher führen müssen. Nach der roten Karte war die Partie dann gelaufen. Die Jungs haben die Überzahl super genützt.“

Die Besten: Mario Ebenhofer (ST), Samir Mehmeti (RM)