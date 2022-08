Zweiter Sieg im zweiten Spiel: SPG Wallern/St. Marienkirchen schlägt auch Union Mondsee

Details Samstag, 13. August 2022 09:49

Steil nach oben zeigte die Formkurve der Union Raiffeisen Mondsee vor dem ersten Meisterschaftsspiel in der Oberösterreich-Liga, ehe man zum Auftakt von Aufsteiger Dietach doch überraschend knallhart auf den Boden der Realität geholt wurde – es setzte eine deftige 2:4-Pleite. Wiedergutmachung war demzufolge bei der Mamoser-Elf angesagt, um einen totalen Fehlstart in die neue Spielzeit weitestgehend noch zu vermeiden. Die Aufgabe hierfür könnte jedoch schwieriger, ja anspruchsvoller kaum sein, empfing man doch mit der SPG SV Zaunergroup Wallern/St. Marienkirchen einen Kontrahenten auf eigener Anlage, der mitunter zu den heißesten Anwärtern auf den Titel zu zählen ist. Eben dies bekamen die Mondseer letztlich auch am gestrigen Abend zu spüren – mit 0:2 musste man sich geschlagen geben.

Traumstart ebnet früh Weg zum Sieg

Dabei überrumpelte die Haidacher-Elf die Hausherren insbesondere in den Anfangsminuten, als man schlichtweg wacher, aktiver auftrat, den Kontrahenten damit in gewisser Weise überrumpelte und per Doppelschlag kurzerhand für eine brutal komfortable 2:0-Führung sorgte: Zunächst reagierte Julian Peherstorfer im Strafraum geistesgegenwärtig und versenkte die Kugel aus kurzer Distanz im Netz, nur fünf Minuten später schoss Daniel Steinmayr nach Vorarbeit von Philipp Huspek präzise ins kurze Eck ein und brachte damit seine Mannschaft frühzeitig auf die Siegerstraße. Ein Umstand, der sich auch im weiteren Verlauf der Partie nicht zwingend ändern sollte – die Trattnachtaler zogen ihre spielerische Linie konsequent durch, zeigten dabei wohl die beste Performance in der noch jungen Saison und stahlen damit den Hausherren vor deren Publikum weitestgehend die Show.

Mondseer-Comeback bleibt aus

In Durchgang zwei änderte sich die Charakteristik der Partie insofern, als dass nun die Hausherren aus Mondsee deutlich stärker aus den Kabinen kamen, nun deutlich giftiger, aber auch selbstbewusster auftraten und damit das Heft umgehend in die Hand nahmen. In dieser Phase bewies jedoch auch die Gast-Elf, dass in der Mannschaft ein ungemeiner Kampfgeist steckt, wenn es spielerisch einmal nicht nach Wunsch laufen sollte. In Zweikämpfen stets präsent sowie aggressiv gegen den Ball agierend machten es die Trattnachtaler den Hausherren ungemein schwer, gefährlich ins letzte Drittel zu kommen und dementsprechend Chancen zu kreieren. Folglich sollte es auch in einer heißen Schlussphase nicht mehr zu Zählbarem reichen, es blieb schlussendlich beim 2:0-Erfolg der Gäste, dessen Grundstein die Haidacher-Truppe eindeutig in Halbzeit eins gelegt hatte.

Stimme zum Spiel

Horst Haidacher (Trainer SPG SV Wallern/St. Marienkirchen):

„Wir sind sehr froh über die drei weiteren Punkte und auch darüber, dass wir zu Null gespielt haben. Das war ganz klar die Vorgabe. Wir haben wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Spielerisch war das insbesondere in der ersten Halbzeit die beste Leistung bisher.“

Der Beste: Daniel Steinmayr (ZOM)