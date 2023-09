Auswärtssieg gegen SU Bad Leonfelden – Aufsteigerduell geht an SV sedda Bad Schallerbach

Details Freitag, 15. September 2023 23:39

Sowohl die SU Vortuna Bad Leonfelden als auch der SV sedda Bad Schallerbach hatten sich nach den jeweiligen Aufstiegen schnell zurechtgefunden in der neuen sportlichen Umgebung LT1 OÖ-Liga. Heute kam es zum direkten Duell. Schlussendlich setzte sich die Renner-Truppe mit 3:1 in der Fremde durch, ist nach nur einem Zähler aus den jüngsten beiden Matches wieder zurück in der Erfolgsspur und fügte gleichsam dem Kontrahenten die erste Saisonniederlage zu.

Pausenführung für die sedda-Elf

Vor rund 450 Zuschauern brauchte die Partie nicht lange, um auf Betriebstemperaturen zu kommen. Beide Offensivfraktionen zeigten sich gleich enorm durchschlagskräftig und sorgten somit für eine rasante, kurzweilige Anfangsphase. Bereits in Minute 5 stellte Bad Leonfeldens David Radouch auf 1:0, wobei die Defensive der Gäste dem formstarken Stürmer dabei zweifelsohne viel zu viel Platz ließ. Die sedda-Elf hatte bereits in Minute 3 mit einem Kopfball von Angreifer Michael Schröttner angeklopft und wurde in der 18. Minute dann richtig konkret im vordersten Drittel. Nach einem Angriff über die rechte Seite und einem scharfen Ball zur Mitte von Raphael Hofstätter gelangte das Leder zu Sommerneuzugang Daniel Gremsl, der es aus kurzer Distanz zum 1:1 über die Linie beförderte. Die Renner-Elf war in Abwesenheit von Kapitän Miliam Guerrib (Kreuzbandriss) das aktivere, spielbestimmende Team. Gegen einen insgesamt recht defensiv eingestellten Kontrahenten drehte man in Minute 34 die Partie komplett. Nach einem kurz abgespielten Freistoß flankte Venhar Jashari zur Mitte und fand den aufgerückten Innenverteidiger Valentin Frank, der per Kopf die Führung markierte.

Ein weiteres Gegentor und glatt Rot für die Heimischen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an der Statik des Matches wenig. Der SV sedda Bad Schallerbach blieb tonangebend gegen einen weiterhin defensiv agierenden Gegner. Phasenweise war das richtig stark, was die Gäste mit etwas Wut im Bauch nach der dürftigen Punkteausbeute in den vergangenen Wochen abfackelten. Ein weiteres Mal sah man, welch großes Potential in dieser Truppe steckt. In Minute 67 erhöhte man verdientermaßen auf 1:3. Verantwortlich hierfür: Alexander Fröschl, der den Ball per Volleyabnahme in die Maschen drosch. Augenblicke später wäre dem Stürmer beinahe ein Doppelpack gelungen. Er scheiterte aber am Aluminium. Ab der 83. Minute musste die SU Bad Leonfelden dann auch noch in Unterzahl dem Rückstand hinterherlaufen. Leon Ilic sah nach einem schweren Foul glatt Rot. Somit blieb es bei einem 1:3-Auswärtserfolg, der dafür sorgt, dass der amtierende Meister der Landesliga West die Lenz-Elf im Klassement überflügelt.

Stimme zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Es war ein hochverdienter Sieg. Wir haben nach den Ausfällen die Mannschaft verändert. Auch das System haben wir verändert. Das hat heute gut gepasst.“

Die Besten: Michael Schröttner (ST), Alexander Fröschl (ST), Valentin Frank (IV)

