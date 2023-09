6 Volltreffer! Union Edelweiss und SPG Weißkirchen/Allhaming teilen in spektakulärer Partie die Punkte

Details Samstag, 16. September 2023 08:07

Ein doch richtungsweisendes Duell stand der SPG Weißkirchen/Allhaming in der 7. Runde der LT1 OÖ-Liga bevor. Die Zebras gastierten bei der Union Edelweiss Linz und könnten mit einem möglichen vollen Erfolg in der Landeshauptstadt den Blick in die oberste Region des Klassements richten. Doch auch für die Kuranda-Truppe war Wiedergutmachung angesagt, nachdem man in der Vorwoche durch die Pleite gegen Dietach einen Rückschlag verkraften musste. Letztlich teilten sich die beiden Mannschaften in einer absolut spektakulären Begegnung die Punkte – 3:3 der Endstand.

Templ-Kopfball als Schlusspunkt einer furiosen ersten Halbzeit

Das erste Highlight dieser Begegnung ließ keine sechzig Sekunden auf sich warten: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf kam das Spielgerät umgehend zu Stefan Spielbichler, der dieses problemlos zur brutal frühen Führung einschoss – ein an sich optimaler Start der Zebras. Jener sollte allerdings nur von kürzester Bedeutung sein, zeigten die Linzer doch eine augenblickliche Reaktion und schlugen in Minute drei beinhart zurück: Robert Pervan stellte mit einem gefühlvollen Schlenzer von der Strafraumkante umgehend den Ausgangszustand wieder her. Es folgte eine enorm starke Phase der Gastgeber, die mit druckvollem sowie schnörkellosem Spiel für gehörig Wirbel im letzten Drittel des Kontrahenten sorgten. Noch vor der Pause belohnte man sich für jene intensive und überaus ansehnliche Performance, als Kenan Ramic eine Ablinger-Flanke mustergültig verwertete und zum 2:1 einnickte. Das letzte Wort in Durchgang eins war damit jedoch noch nicht gesprochen – dieses hatte nämlich die Olzinger-Truppe, welche in Minute 42 nach einem Eckball noch einmal zuschlug – Florian Templ köpfte entschlossen zum Ausgleich ein.

Torwarttrainer sichert schlussendlich Heimischen einen Punkt

Auch die zweite Halbzeit war mit nicht weniger Tempo und Action versehen, als es die rund 350 Zuseher bereits vor dem Seitenwechsel zu sehen bekamen. Abermals sollte es nicht lange dauern, bis ein weiterer Treffer fiel: in Minute 51 versenkte Saldin Pezic die Kugel per sattem Schuss sehenswert im Gehäuse und brachte damit die Linzer wieder in Führung – 3:2. Erneut hatten die Zebras allerdings rund zehn Minuten später die ideale Antwort parat. Nach einem Elfmeter glich Valentin Grubeck aus – absolut verrückt (62.). In weiterer Folge schwand etwas die Energie der Gastgeber, die dabei zweifelsohne auch dem brutalen Tempo, das man über weite Phasen der bisherigen Partie aufgezogen hatte, Tribut zahlen mussten. Dahingehend fanden die Gäste aus Weißkirchen in einer packenden Schlussphase die besseren und hochkarätigen Einschussmöglichkeiten auf die erneute Führung und damit den vermeintlichen Sieg vor – man scheiterte dabei nicht nur am Aluminium des Linzer Gehäuses, sondern auch an deren vierten Schlussmann, Ünal Nuredini, der aufgrund diverser Umstände einspringen musste und seine Aufgabe bravurös meisterte. Somit blieb es schlussendlich beim 3:3, welches in dieser Form sicherlich ein Unentschieden der besten Sorte darstellt.

Stimme zum Spiel

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Unsere Reaktion nach dem so frühen Rückstand war unglaublich stark. Wir haben da ein enormes Tempo auf den Rasen gebracht. Natürlich ist das Unentschieden nach so einem Spielverlauf bitter, die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, war aber sehr vielversprechend für die weiteren Wochen. Darauf kann man definitiv aufbauen.“

Die Besten:

Union Edelweiss: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

SPG Weißkirchen/Allhaming: Valentin Grubeck (ZOM)

Fotocredit: Harald Dostal

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.