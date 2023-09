Tabellenführung futsch! Union Ostermiething unterliegt ASKÖ Oedt knapp mit 1:2 und muss von der Spitze weichen

Details Samstag, 16. September 2023 08:36

Wenn der derzeitige Tabellenführer den amtierenden Meister ASKÖ Oedt empfängt, sind Spannung sowie ein hochklassiges Duell vorprogrammiert. Vor allem die Union Stampfl-Bau Ostermiething wusste dabei in dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga vollends zu überzeugen und realisierte in den bisherigen sechs Partien nicht weniger als fünf volle Erfolge. Bereits zwei Ausrutscher leistete sich hingegen die Russ-Truppe in der noch jungen Saison und hinkt damit den eigenen Erwartungen und Ansprüchen doch ein wenig hinterher. Am gestrigen Abend leisteten die Trauner Wiedergutmachung, schlugen den Kontrahenten in einer packenden Begegnung hauchzart mit 2:1 und stießen mit jenem Erfolg kurzerhand auf den zweiten Tabellenrang vor.

Keine Tore in Halbzeit eins

Vor einer tollen Kulisse, rund 550 Zuschauer mitumfassend, war es der Gastgeber, der in dieser Partie die erste Duftmarke setzte: Janos Soos gab nach rund zehn Minuten einen ersten Warnschuss ab. In weiterer Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die über weite Strecken des ersten Durchgangs allerdings mit namhaften Torchancen geizte. Beide Mannschaften zogen ein enormes Tempo auf, ließen den Ball jeweils geschickt in den eigenen Reihen laufen, gingen jedoch im gegnerischen letzten Drittel nicht das letzte Risiko. Zudem erwiesen sich die Abwehrreihen an diesem Abend als brutal stabil, wodurch es selten zu wirklich brenzligen Situationen kam. Auch der letzte Pass ließ des Öfteren noch zu wünschen übrig. Folgerichtig ging es torlos in die Kabinen.

Joker-Tor sichert Gästen drei Punkte

Die Union Ostermiething startete dann mit einem Feuerwerk in Durchgang zwei: Nach Soos-Assist war es der formstarke Benjamin Taferner, der entschlossen zur Führung einschoss (51.). Die Gastgeber drückten daraufhin weiter, rannten gegen eine noch etwas verschlafen wirkende Russ-Truppe enthemmt an und klopften am 2:0 gleich mehrmals an – allerdings ohne Ertrag. Nach etwas mehr als einer Stunde rehabilitierte sich jedoch der Gast, mobilisierte nochmals seine Kräfte und holte zum Gegenschlag aus. Immer mehr wurde der Druck erhöht, immer gefährlicher sowie zielstrebiger das Offensivspiel der so vielversprechend bestückten Abteilung Attacke. In Minute 76 dann die folgerichtige Konsequenz: Florian Madlmayr köpfte nach einem Freistoß wuchtig ein und brachte dadurch seinen Mannen wieder zurück in diese Begegnung. Bis zum Schluss blieb es ein offener Schlagabtausch in einer alles in allem hochklassigen Partie, welche erst in der Nachspielzeit mit dem „Grande Finale“ aufwartete. Dieses gehörte den Gästen bzw. dem eingewechselten Chinonso Emmanuel Eziekwe, der per technisch hochversiertem Volley den späten Siegestreffer der ASKÖ Oedt sicherte und infolgedessen den Gegner von der Tabellenspitze stürzte.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sportlicher Leiter ASKÖ Oedt):

„Das war heute ein Sieg des Willens und der Entschlossenheit. Die Jungs haben sich heute für diesen Erfolg aufgeopfert und ihr Herz auf dem Platz gelassen. Das wollten wir sehen. Wenn man in der Nachspielzeit noch die drei Punkte holt, ist das aber natürlich auch ein wenig glücklich.“

Die Besten: Florian Madlmayr (IV), Chinonso Eziekwe (ST)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.