Aufwärtstrend bestätigt! ASK St. Valentin ringt DSG Union Perg mit 2:1 nieder und überflügelt diese im Klassement

Details Sonntag, 17. September 2023 11:46

Seit dem katastrophalen Saisonstart des ASK Case IH Steyr St. Valentin sind mittlerweile einige Wochen verstrichen – in Niederösterreich hat man diese auch durchwegs sinnvoll genutzt, an den richtigen Schrauben gedreht und mittlerweile solide sieben Punkte gehamstert. Gegen die DSG Union HABAU Perg sollte nun jener Trend bestätigt werden. Dabei könnten die Wahlmüller-Schützlinge mit einem vollen Erfolg den Kontrahenten aus dem Mühlviertel im Klassement der LT1 OÖ-Liga überflügeln. Jenes Vorhaben wurde schlussendlich in die Tat umgesetzt – mit 2:1 rang man die Prandstätter-Elf nieder.

Gastgeber dreht Partie nach Rückstand noch vor der Pause

Vor in etwa 400 Zuschauern verlief der Auftakt in diese Begegnung denkbar schlecht, rannte man doch nach elf Minuten bereits einem frühen Rückstand hinterher – Cem Aygün profitierte von einem unglücklichen Abwehrverhalten der Niederösterreicher und brachte abgebrüht seine Mannen in Front. Was die Gastgeber dann in weiterer Folge veranstalteten, war dann aber sensationell und bewies von einer unglaublich tollen Moral, die in dieser Truppe steckt. Man zeigte sich von jenem frühen Rückschlag unbeeindruckt, suchte das eigene Heil unbekümmert in der Offensive und belohnte sich in weiterer Folge gleich auf doppelte Art und Weise: Dafür verantwortlich zeigte sich ein hervorragend gelaunter Marco Bühringer, der in den Minuten 19 und 30 kurzerhand das Spiel in die eigene Hand nahm und dieses zugunsten der Heimischen drehte – 2:1.

Fahrlässigkeit der Heimischen wird um ein Haar bestraft

Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren die bestimmende, tonangebende Mannschaft. Die Niederösterreicher verstanden es immer wieder, sich durch geschickte Kombinationen ins letzte Drittel des Kontrahenten zu kombinieren und dort für Gefahr zu sorgen. Anders als in Durchgang eins ließ man nun aber die notwendige Effizienz und Kaltschnäuzigkeit vermissen, um einem stets geforderten Gegner endgültig den Garaus zu machen. So ließen die Wahlmüller-Schützlinge den Gast stets in der Partie und verpassten es gleichsam, aus vielversprechenden Positionen die frühzeitige Entscheidung herbeizuführen. Es folgte eine hitzige Schlussphase dieser Begegnung, in der die Heimischen um ein Haar für ihre Fahrlässigkeit bitterkalt bestraft worden wären: Eine abgerissene Flanke der Mannen aus Perg landete kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit an der Stange und hätte damit um ein Haar die Niederösterreicher um ihren Sieg gebracht. Somit blieb es jedoch letztlich beim hauchzarten Heim-Erfolg des ASK St. Valentin, der damit in der Tabellen den Kontrahenten kurzerhand überflügelte.

Stimme zum Spiel

Harald Guselbauer (Sportlicher Leiter ASK St. Valentin):

„Es war ein mäßiges Derby und definitiv kein Fußball-Leckerbissen. Wir freuen uns aber sehr über die drei Punkte, wodurch wir ins Mittelfeld der Tabelle vorstoßen konnten. Wir hätten uns das Leben heute aber sicherlich leichter machen können. Der Sieg geht unter dem Strich aber in Ordnung.“

Der Beste: Marco Bühringer (ST)

