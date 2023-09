Zwettl biegt bisherigen Leader Schrems

Das Match der Runde stieg Freitag Abend und lautete SC Zwettl gegen den nach 8 Runden noch immer ungeschlagenen ASV EATON Schrems. Das Heimteam rechnete sich vor der Partie aber durchaus Chancen aus, blieb man ja doch auch an den letzten 3 Spieltagen ungeschlagen und ergatterte starke 5 Punkte. Und tatsächlich belohnten sich die Gastgeber nach einer beeindruckenden Leistung mit einem vielumjubelten Dreier und sorgten für die erste Saisonniederlage der Schremser, wodurch sie auch die Tabellenführung abgaben.

Spitzenreiter gerät in Rückstand

Beeindruckende rund 1.350 Zuschauer fanden sich Freitag Abend in der Waldviertler Sparkasse Arena ein. Die Heimfans hofften auf und spekulierten sogar mit einer Überraschung in diesem Derby. Das Ereignis wollten sie sich nicht entgehen lassen und sorgten so für eine stimmungsvolle Atmosphäre, wie sie auch für einen Regional- oder Zweitligisten nicht alltäglich ist. Und von Beginn weg wurde den Besuchern ein lebhaftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten geboten. Es dauerte nicht lange und Schrems erspielte sich eine erste nennenswerte Möglichkeit durch Bio, die aber nicht verwertet werden konnte. Die Gäste deuteten somit gleich mal an, dass sie auch nach Zwettl gekommen waren, um die drei Punkte zu entführen. Dementsprechend waren sie insgesamt die aktivere Mannschaft. Die Heimischen andererseits versteckten sich ebenfalls nicht und wurden durchaus auch gefährlich. In der 19. Minute sollten sie dann tatsächlich sogar in Führung gehen. Szotkowski löste sich nach einem Eckball von seinem Bewacher, stieg hoch und nickte den Ball gekonnt mit seinem Kopf ein. Zwettl lag somit gegen den Spitzenreiter in Führung! Stark! Der neue Spielstand machte das Match natürlich noch interessanter. Denn jetzt waren die Gäste noch mehr gefordert. Tor sollte aber in der ersten Hälfte keines mehr fallen und so ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

Zwettl antwortet umgehend auf Schremser Ausgleich

Den besseren Auftakt im zweiten Durchgang konnte der ASV verbuchen. Im Stile eines Tabellenführers wollten sie den Ausgleich und drückten darauf. Nach einer Phase, in der es den Heimischen tatsächlich gar nicht gelang, sich zu befreien, fiel der Treffer. Der Ball landete auf Höhe des Sechzehners bei Haider. Dieser nahm sich ein Herz und versenkte die Wuchtel humorlos im Kasten. Da hatte Goalie Rauch keine Chance. Das Spiel war wieder offen. Wie reagierten jetzt die Zwettler? Sie hatten umgehend die passende Antwort parat. Mehr oder weniger im Gegenzug stieg die Schremser Verteidigung zu forsch ein und dem Heimteam wurde ein Elfer zugesprochen. Schmidt ließ sich die Chance nicht entgehen und verwertete diesen bombensicher im rechten oberen Eck. Zwettl war wieder in Führung und dieses Mal brachten sie es zustande, diese bis zum Ende auch nicht mehr aus der Hand zu geben. Die Heimfans bejubelten ihre Helden nach Schlusspfiff, gelang es ihnen doch, den Schremsern die erste Saisonniederlage zuzufügen. Die Gäste ihrerseits mussten auf der Heimfahrt die Niederlage, aber vor allem den Verlust der Tabellenführung verdauen.

Stimme zum Spiel

Günter Schrenk (Trainer SC Zwettl):

"Wow, tolle Stimmung im Stadion! Freut mich extrem für meine Burschen, vor dieser Atmosphäre in einem Derby gegen den bisherigen Leader einen Sieg erringen zu können! Dass wir spielerisch mithalten können, stand für mich schon vor der Partie außer Frage! Entscheidend war aber, dass wir die Konter, eine absolute Stärke von Schrems, größtenteils unterbinden konnten! Eine super Momentaufnahme! Die nächsten Aufgaben warten aber bereits! Wir schauen von Spiel zu Spiel!"

Der Beste: Marcel Rauch (Torhüter)