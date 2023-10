SG Ortmann/Oed-Waldegg mit längerem Atem

Details Samstag, 28. Oktober 2023 11:55

Der SV Waidhofen/Thaya, Tabellenletzter der 1. NÖ Landesliga, hatte Freitag Abend eine sehr große Hürde vor sich. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg war auf Besuch und strebte einen Sieg an. Dieser volle Erfolg war notwendig, um in der Tabelle weiter im Konzert der Großen dabei zu bleiben. Das Schlusslicht lieferte einen erbitterten Kampf, letztlich feierte der Favorit aber auch auf Grund einer sehr starken Endphase einen beachtlichen 4:0 Auswärtserfolg.

Underdog verkauft sich teuer in 1. Hälfte

Ungefähr 150 Zuschauer machten sich auf den Weg in das Birkenstadion. Ein Duell David gegen Goliath ist zumeist ein Publikumsmagnet. Aber was gibt es auch Schöneres, als einem Großen „das Haxl zu stellen“? Und genau darauf spekulierten wohl die Heimfans. Beachtlich übrigens ihre Treue, denn die bisherige Saison muss ja für sie echt sehr schwer zu ertragen sein. Aber diese Partie bot der Mannschaft ein weiteres Mal die Gelegenheit, sich für das Durchhaltevermögen der Anhänger zu bedanken. Die Jungs von Coach Meyer waren perfekt eingestellt. Die ganze Woche hatte man sich akribisch auf die Aufgabe vorbereitet. Und man merkte auch, dass die Spieler die Ideen und Aufgaben des neuen Trainers immer besser verinnerlichen. Dementsprechend machte es der SV den Gästen auch sehr schwer. Die Räume wurden zugestellt und man stand gut. Der Favorit hatte Probleme, durchzukommen. Die Heimischen hielten das Spiel lange Zeit offen. In der 35. Minute war es dann aber doch so weit und das Auswärtsteam lag 1:0 vorne. Gallei verwertete im zweiten Anlauf einen Elfmeter, nachdem er zunächst vom Punkt gescheitert war. Die etatmäßige Führung war geschafft. Mit diesem Stand ging es auch in die Kabinen.

Torrausch der Gäste in Schlussphase

In der 2. Hälfte konnte der Außenseiter zunächst ebenfalls gut im Spiel bleiben. Die Defensive agierte relativ sicher und man konnte durchaus auch offensiv gefährlich werden. So zum Beispiel in der 65. Minute, als Ringswirth eine Schussgelegenheit vorfand. Letztlich verzog er und ließ die Chance ungenützt. Gegen Ende Partie setzte sich aber schließlich doch die höhere Qualität in beeindruckender Manier durch. Die SG Ortmann/Oed-Waldegg bediente sich der Rapid-Viertelstunde, um für klare Verhältnisse zu sorgen. Den Auftakt machte erneut Gallei, der damit einen Doppelpack an diesem Abend erzielte. Nach einem schnellen Solo tauchte er vor dem Schlussmann auf, behielt die Nerven und schob die Wuchtel überlegt an diesem vorbei ins Gehäuse. Die Vorentscheidung war somit gefallen, bereits 10 Minuten vor dem Ende. Die Gäste hatten aber noch nicht genug. Alle Dämme brachen und das Auswärtsteam spielte sich zum Leidwesen der Heimischen in einen wahren Rausch. Toifl erhöhte nach einem Stanglpass von der linken Seite noch auf 1:3. Und für den Schlusspunkt sorgte schließlich in der Nachspielzeit Adigüzel, der von Strodl mustergültig bedient wurde. Dies sollte das letzte Highlight der Partie sein. Letzten Endes konnte sich der Favorit doch sehr deutlich durchsetzen und erledigte seine Hausaufgabe. Die Belohnung war Platz 3 in der Tabelle!

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SG Ortmann/Oed-Waldegg):

„War eine schwierige Aufgabe. Jedes Team in der Liga hat seine Qualitäten und wird respektiert. Wir waren bis zum Ende konzentriert und haben uns dann schließlich noch mit weiteren Treffern belohnt. Wir genießen es, dass wir uns ganz oben in der Tabelle etabliert haben und werden auch die nächsten Aufgaben mit der nötigen Ernsthaftigkeit bestreiten. Mal schauen, wohin die Reise noch geht!“

Der Beste: Lukas Schneider (Mittelfeld)

