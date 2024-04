Gloggnitz setzt sich Derby-Krone auf!

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 12:04

Samstag Nachmittag gab es den nächsten Hit in der 1. NÖ Landesliga. Die SV Gloggnitz traf auf den SC Fortuna Wr. Neustadt. Die Gastgeber sind im engen Titelkampf auf jeden Punkt angewiesen. Sie wussten aber, dass sie auf ihre Heimstärke bauen können. Sieben Siege in Folge auf der eigenen Anlage hatten dies vor der Partie verdeutlicht. Ein Nachbarschaftsduell jedoch hat seine eigenen Gesetze. Von dem her war höchste Vorsicht geboten. Vor allem, weil das Auswärtsteam im Frühjahr bis dato auch noch ungeschlagen war. Schließlich endete die Serie und zum Schluss des Matches stand ein 2:1 auf der Ergebnistafel.

Perfekter Auftakt sorgt für Ekstase

Rund 1.050 Zuschauer strömten in die Krammer-Arena. Diese beeindruckende Kulisse sorgte natürlich auch für ein passendes Ambiente. Alles war angerichtet für ein wahres Fußballfest. So konnten sich die Gloggnitzer auch wieder auf den Sport konzentrieren und die negativen Ereignisse der letzten Tage hinter sich lassen. Am Rasen hatte man letztes Wochenende ohne Probleme gegen Haitzendorf gewonnen. Aber ein Formalfehler sorgte dafür, dass der Sieg nachträglich am grünen Tisch in eine 0:3 Niederlage umgewandelt wurde. Dadurch war man die Tabellenführung wieder los. Es schien also so, dass sich der Club derzeit nur selbst schlagen könnte. Die Jungs von Trainer Thomas Eckbauer brannten umso mehr und ließen das bereits in der Anfangsphase den Gegner zu spüren bekommen. Gerade mal acht Minuten waren gespielt, als Goalgetter Josef Pross den Ball volley versenkte. Nach einer weiten Flanke und einem Kopfballzuspiel zog er direkt ab. Ein Gegenspieler jedoch fälschte den Ball wesentlich ab, wodurch der Treffer als Eigentor gewertet wurde. Bei seiner Trefferquote wird das dem Paradestürmer wohl auch egal sein. Der Titelanwärter versäumte in weiterer Folge aber, den Schwung mitzunehmen. Die Mannschaft nutzte nicht wie gewohnt die freien Räume. Wr. Neustadt war offensiv ebenfalls eher harmlos. In erster Linie strahlte man vor allem nach Standards so etwas wie Gefahr aus. Letztlich fielen vor der Pause keine weiteren Treffer. Mit der knappen Führung für Gloggnitz ging es in die Kabinen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Fans ein hochklassigeres Spiel zu sehen. Das Match war jetzt nicht mehr so zerfahren. Die Heimischen zogen nun ihr gewohntes Spiel auf und verstanden es immer wieder, rasch in die Tiefe vorzustoßen. Das können sie und das macht sie in der Saison so erfolgreich. Aber auch das Auswärtsteam tat jetzt mehr nach vorne. Sie lagen gerade mal mit einem Treffer zurück und von dem her schien für sie nach wie vor alles möglich. Letztlich schafften sie es aber zunächst nicht, ebenfalls anzuschreiben. Und so waren es doch die Gastgeber, die das Spielgerät erneut im Gehäuse unterbrachten. Es lief bereits die 82. Minute, als die Wuchtel nach einer scharfen Hereingabe von der gegnerischen Verteidigung nicht geklärt werden konnte. Viktor Okolo kam an den Ball und stocherte diesen im zweiten Versuch doch noch irgendwie über die Linie. Die ortsansässigen Fans lagen sich in den Armen und in der Krammer-Arena herrschte ein ohrenbetäubender Lärmpegel. Zurecht, das war die Vorentscheidung! Wr. Neustadt konnte zwar in der Nachspielzeit noch verkürzen. Philipp Reinisch hatte einen Angriff über die linke Seite sehenswert abgeschlossen. Für den Ausgleich sollte es aber nicht mehr reichen. So durfte sich Gloggnitz über den knappen Erfolg freuen und zeigte, dass man aktuell am Rasen nicht zu schlagen ist.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Nach den letzten Tagen hatten wir ein Motto ausgegeben. Jetzt erst recht. Dazu noch der Klassiker gegen Wr. Neustadt. Da musste ich nicht viel machen, um meine Burschen zu motivieren. Die Atmosphäre war phänomenal. Das hat uns gleich zu Beginn beflügelt. In der zweiten Hälfte ist spielerisch aber mehr gegangen. Es war äußerst wichtig, einen weiteren Treffer nachzulegen. Ein Derby-Sieg fühlt sich immer toll an!“

Der Beste: Gerald Peinsipp (Abwehr SV Gloggnitz)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.