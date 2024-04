Langenrohr gewinnt in Unterzahl!

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 23:02

Sonntag Mittag fand das Duell SV Langenrohr gegen SV Haitzendorf statt. Der Erstgenannte hatte aus den letzten beiden Runden vier Zähler geholt. Am vergangenen Spieltag entführte man sogar einen Punkt aus Kilb. Die Gäste, die sich mitten im Abstiegskampf befinden, durften sich unter der Woche über unerwartete Punkte freuen, die ihnen nachträglich für die Partie gegen Gloggnitz am grünen Tisch zugesprochen wurden. Scheinbar davon beflügelt starteten sie richtig toll in das Match, um am Ende letztlich doch sehr unglücklich zu verlieren.

Total verkorkster Auftakt für die Heimischen

Ungefähr 420 Zuschauer hatten Lust darauf, den Sportplatz aufzusuchen und das Aufeinandertreffen live vor Ort zu verfolgen. Für das Auswärtsteam war das eines dieser Spiele, die quasi sechs Körner wert sind. Mit einem Erfolg hätten sie sich bis auf drei Punkte an den Gegner heranschleichen können. Dann wäre der Anschluss ans Mittelfeld mehr oder weniger wieder geschafft. Das verlieh der Partie diese spezielle Brisanz und der angereisten Mannschaft offensichtlich Flügel. Die Haitzendorfer starteten wie von der Tarantel gebissen und erspielten sich von Beginn weg zahlreiche Chancen. Den hochkarätigen Möglichkeiten nach hätten sie nach 20 Minuten auch mit drei Toren führen können. Aber sie brachten das Kunststück zustande, in dieser Phase nicht zu treffen. Immerhin ließen sie die Köpfe nicht hängen und belohnten sich für ihre engagierte Leistung doch noch vor der Pause mit dem Führungstreffer. Tobias Eggenfellner hatte sehenswert aus rund 16 Metern getroffen. Die Anzeigetafel wurde auf 0:1 gestellt und mit diesem Ergebnis ging es in die Kabinen.

Kraftakt dreht Spiel

In der zweiten Halbzeit kommt es zunächst noch dicker für die Jungs von Trainer August Baumühlner. Passend zum bisherigen Matchverlauf sah Fabio Rumpler Gelb-Rot. Man lag hinten und nun waren noch dazu rund 40 Minuten mit einem Mann weniger zu bestreiten. Kaum jemand mit Verstand hätte noch einen Cent auf Langenrohr gesetzt. Aber dann zeigte sich mal wieder, dass im Sport die verrücktesten Wendungen eintreten können. Rund eine halbe Stunde vor dem Ende wurde den Gastgebern ein Foulelfmeter zugesprochen. Lukas Marschall ließ sich die Chance nicht nehmen und verwertete. Plötzlich ging scheinbar ein wesentlicher Ruck durch sein Team. Die Folge war tatsächlich sogar das 2:1 zu Beginn der letzten Viertelstunde. Ein kurz gespielter Pass wurde ideal auf Emir Dilic durchgesteckt. Der behielt die Nerven und bugsierte das Spielgerät wuchtig ins Netz. Die Partie war gedreht! Unglaublich! Haitzendorf kam danach wieder zu äußerst guten Gelegenheiten für den Ausgleich. Zwei davon gab es dann noch in der Nachspielzeit. Aber passend zu dem Match wurde all diese Chancen vernebelt. Langenrohr gewann und die Verantwortlichen werden sich eventuell morgen noch fragen, wie sie das geschafft haben. Aber letztlich zählen nur die drei Punkte und dass man wohl endgültig verhindert hat, in den Abstiegskampf verwickelt zu werden.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Wir sind richtig mies hineingestartet. Viel zu lethargisch war unser Auftreten. In der Pause ist das von mir schonungslos angesprochen worden. Dann sogar noch der Platzverweis. Aber der Elfer hat uns glücklicherweise in die Partie zurückgeholt! Schließlich konnten wir doch noch kämpferisch überzeugen und die notwendige Mentalität auf den Rasen bringen!“

Die Besten: Lukas Fila (Torhüter SV Langenrohr), Michael Kerschbaumer (Torhüter SV Haitzendorf)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.