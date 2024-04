Leader Korneuburg siegt letztlich klar und legt vor!

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 13:22

Freitag Abend trafen der SC Zwettl und der SC Sparkasse Korneuburg aufeinander. Der Erstgenannte hatte letztes Wochenende einen Punkt aus Retz entführt. In den letzten vier Matches blieb man überhaupt ungeschlagen. Es sollte aber eine sehr schwierige Aufgabe werden, diese Serie zu verteidigen. Immerhin wartete der aktuelle Tabellenführer. Dieser hatte am vergangenen Spieltag einen knappen 1:0 Sieg gegen St. Peter gefeiert. Und im Kampf um die Meisterschaft galt es, die nächsten drei Punkte einzufahren. Obwohl es zunächst nicht danach aussah, schaffte man es am Ende doch ohne Probleme.

Überraschende Führung für den Außenseiter

Rund 710 Fußballbegeisterte beschlossen, die Partie in der Waldviertler Sparkasse Arena live vor Ort zu verfolgen. Eine echte Traumkulisse! Aber es war absolut verständlich, dass dieses Aufeinandertreffen die Massen anlockte. Und aufgrund der aktuellen Formkurve spekulierten die Heimfans auch damit, dass ihre Jungs den Favoriten fordern können. Trainer Günter Schrenk hatte seine Jungs unter Woche gewissenhaft auf die große Hürde vorbereitet. Dementsprechend top organisiert und mit einem klaren Konzept ausgestattet starteten sie in die Begegnung. Sie machten es dem Auswärtsteam von Beginn weg sehr schwer. Und in der 25. Minute belohnten sie sich dann tatsächlich sogar mit dem Führungstreffer. Nach einem Eckball von der rechten Seite beförderte Gregor Schmidt den Ball in den Kasten. Die Tribüne bebte! Man lag gegen die stärkste Truppe der Liga in Führung. Und diese hatte Probleme damit, in der ersten Hälfte direkt zurückzuschlagen. Zu diesem Zeitpunkt wollte es noch nicht gelingen, ebenfalls anzuschreiben. Die Selbstverständlichkeit fehlte. Mit dem Stand von 1:0 ging es in die Kabinen. Es roch nach einer großen Sensation.

Titelfavorit spielt sich in Torrausch

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste wie aufgezuckert auf den Rasen retour. Coach Gerald Schalkhammer hatte offensichtlich die richtigen Worte für seine Burschen gefunden. Es scheint, als wäre vor allem Armin Mujakic sehr aufmerksam bei den Anweisungen seines Trainers gewesen. Der Torjäger lieferte eine unfassbare Halbzeit. Zunächst sorgte er in der 49. Minute für den Ausgleich. Eine Hereingabe von der linken Seit verwertete er sehenswert mit einer Direktabnahme unhaltbar neben die rechte Stange. Die Zwettler hatten diesen verpatzten Auftakt noch gar nicht richtig verdaut, da klingelte es bereits wieder. Dieses Mal stand der Stürmer erneut richtig und beförderte die Wuchtel nach einem Corner über die Linie. Das Spiel war gedreht. Runde eine halbe Stunde vor dem Ende durfte dann auch Daniel Sudar ran. Er verwertete einen gerechtfertigten Strafstoß. Für den Schlusspunkt sorgte natürlich, könnte man fast schon sagen, ein weiteres Mal Armin Mujakic. Den letzten Treffer des Spiels erzielte er mit dem Haupt. Die Flanke war exakt auf seinem Schädel gelandet und er hatte keine Probleme, das Spielgerät im Kasten unterzubringen. Mit dem Stand von 1:4 pfiff der Referee schließlich die Partie ab. Rückblickend betrachtet kam der Korneuburger Express nach einem nicht optimalen Beginn so richtig ins Rollen und steuert weiterhin scheinbar unaufhaltsam in Richtung Meistertitel.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Der Kontrahent hat uns taktisch auch etwas überrascht. Kompliment an den gegnerischen Trainer. Wir haben dann aber doch immer besser in das Match gefunden. Wichtig war natürlich, dass uns die Tore gleich nach dem Seitenwechsel gelungen sind. Das Team hat sich nun vor allem auch im Mittelfeld gefunden. Daher sollte es möglich sein, bis zum Ende um die Meisterschaft mitzuspielen.“

Die Besten: Armin Mujakic (Sturm SC Sparkasse Korneuburg), Atilla Erel (Verteidigung SC Sparkasse Korneuburg)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.