Gloggnitz auch auswärts nicht zu stoppen!

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 12:16

Samstag Nachmittag trafen UFC St. Peter/Au und SV Gloggnitz aufeinander. Das Heimteam hatte letzte Woche nach einer beherzten Leistung nur knapp bei Tabellenführer Korneuburg verloren. Am eigenen Rasen gehören die Jungs von Trainer Anton Saric überhaupt zu den stärksten Mannschaften der Liga und können es mit einem jeden Gegner aufnehmen. So eine Topleistung galt es nun abzurufen. Immerhin erwartete man einen absoluten Meisterkandidaten. Die Gäste hatten am vergangenen Spieltag auch das Süd-Derby gegen Wr. Neustadt gewonnen. Schließlich setzen sie in der aktuellen Partie ihren Erfolgslauf fort und sicherten sich die drei Punkte.

Deutliche Führung für Titelanwärter

Ungefähr 200 Zuschauer suchten den Sportplatz auf. Die ortsansässigen Fans hatten Bock darauf, ihren Burschen wieder auf die Beine zu schauen und im Optimalfall dabei zu sein, wenn zu Hause der nächste favorisierte Gegner am falschen Fuß erwischt wird. Das Auswärtsteam aber hatte da etwas dagegen und gab von Beginn weg zu verstehen, wer den Ton angeben wird. Goalgetter Josef Pross stellte sich gleich mal in der siebenten Minute vor. Er wurde am Sechzehner optimal angespielt, nahm sich die Wuchtel mit und schloss aus der Drehung ab. Die Kugel zischte am Goalie flach vorbei ins lange Eck. Für die angereisten Gloggnitzer war das ein Auftakt nach Maß. Die Führung im Rücken ermöglichte es ihnen, aus einer gesicherten Abwehr herauszuspielen und in den richtigen Situationen ihr altbewährtes Konterspiel zu zünden. Einer dieser schnellen Gegenstöße wurde dann noch vor dem Seitenwechsel ein zweites Mal perfekt zu Ende gespielt. Die punktgenaue Hereingabe von der linken Seite lenkte Manuel Schwarz in den Kasten. Es war für klare Verhältnisse gesorgt. Damit ging es in die Kabinen.

Spannung kommt auf

Für Coach Anton Saric ging es nun darum, seine Jungs nach dem erneuten Gegentreffer aufzurichten. Er scheint, als hätte er in der Pause die richtigen Worte dafür gefunden. Die Heimischen starteten ambitioniert nach Wiederanpfiff. Sie standen hinten stabil. Und auch nach vorne hin wurde Gefahr ausgestrahlt. Knapp eine halbe Stunde vor Schluss kombinierte man sich auf der linken Seite in den Strafraum. Die ungeschickte Attacke eines Gloggnitzers führte letztlich dazu, dass der Referee in dieser Szene auf Strafstoß entschied. David Zefi schickte den Goalie in die falsche Ecke und verwertete sicher. Das Tor wurde auf den Rängen lautstark bejubelt. St. Peter hatte den Anschlusstreffer erzielt und war in der Partie zurück. Alles schien wieder möglich zu sein. Zumindest ein Punkt sollte nun noch rausschauen. Aber die Aufgabe gestaltete sich natürlich sehr schwierig. Man wusste, dass man jedenfalls diese gefährlichen Konter des Favoriten unterbinden musste. Von dem her konnte die Gastgeber auch nicht zu offensiv agieren und Harakiri spielen. Das Match ging in der Schlussphase schließlich hin und her. Aber keine der beiden Mannschaften war mehr in der Lage, nochmals anzuschreiben. So pfiff der Schiedsrichter letztlich mit dem Endstand von 1:2 ab. Gloggnitz, so scheint es, ist nicht aufzuhalten und wird bis zum Ende um den Titel mitspielen.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Der Auftakt war optimal. Wir haben sehr schöne Tore geschossen. Aus Spielszenen, die wir exakt so unter der Woche trainiert haben. Vor allem zweite Halbzeit ist der Gegner stark gewesen. Aber meine Jungs konnten die Führung über die Runden bringen. Das zählt!“

Der Beste: Gerald Peinsipp (Abwehr SV Gloggnitz)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.