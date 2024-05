Wr. Neustadt rettet noch das Remis!

Spielberichte

Freitag Abend ging das Duell SC Fortuna Wr. Neustadt gegen SV Haitzendorf über die Bühne. Für Spannung war gesorgt. Die Hausherren hatten am vergangenen Spieltag einen sehr überzeugenden Auftritt in Kilb hingelegt. 4:0 gewinnt man dort auch nicht alle Tage. Mittlerweile ist eventuell sogar noch der dritte Tabellenplatz in Griffweite. Mit entsprechend breiter Brust ging es in das dieswöchige Match. Die Gäste andererseits beabsichtigten, von der Reise unbedingt Punkte mitzunehmen. Diese benötigen sie im Kampf gegen den drohenden Abstieg. Ein Zähler sollte es letztlich sein. Die Teams trennten sich nach einer lebhaften Partie mit einem Unentschieden.

Etatmäßige Führung

In etwa 360 Zuschauer beschlossen, das Aufeinandertreffen live vor Ort in der Ergo Arena zu verfolgen. Die ortsansässigen Anhänger waren positiv gestimmt und freuten sich auf ein Match, in dem ihre Mannschaft dominiert. Und genau das bekamen sie dann auch von Beginn weg zu sehen. Gerade in der Anfangsphase verlief das Spiel wie auf einer schiefen Ebene und das angereiste Team konnte sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Zu schnell und zu direkt agierten die Heimischen. Die Führung in der 26. Minute war daher nur eine logische Folge. Philipp Reinisch wurde mustergültig freigespielt. Dieser brachte die Wuchtel zur Führung im Kasten unter. Der Jubel auf der Tribüne war groß. Das sollte im Optimalfall der Auftakt zu vielen weiteren Treffern sein. So stellten sich das zumindest die lokalen Fans vor. Sehr schnell wurden sie aber auf den Boden der Realität zurückgeholt. Nach rund einer halben Stunde erzielten die Haitzendorfer plötzlich wie aus dem Nichts den überraschenden Ausgleich. Tobias Eggenfellner war dafür verantwortlich. Daran hatten die Neustädter zu kauen. Der Motor kam ins Stottern und der Ball lief nicht mehr wie am Schnürchen. Bis zur Pause fielen auf beiden Seiten keine weiteren Tore.

Aufregende Schlussphase

In der Kabine war nun das Trainerteam des ehemaligen Bundesligisten gefordert, die Jungs wieder aufzurichten. Die letzte Viertelstunde musste aus den Köpfen raus. Und Coach Christoph Stifter leistete scheinbar tolle Arbeit. Seine Burschen kehrten voller Elan auf den Rasen zurück und agierten wieder so wie zu Beginn der Begegnung. Und es sollte wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis die neuerliche Führung fällt. Dann aber kam die 52. Minute und Elias Weidinger berührte im eigenen Sechzehner den Ball mit der Hand. Der Referee entschied auf Elfmeter. Mohamed Bassiouny ließ sich nicht zweimal bitten und bedankte sich artig. Unfassbar, Haitzendorf lag plötzlich sogar in Front! Und hatte die Chance auf unerwartete drei Punkte im Abstiegskampf! Aber die Gastgeber hatten da natürlich massiv etwas dagegen. Dieses Mal zeigten sie sich mehr oder weniger unbeeindruckt vom Gegentreffer. Sie erhöhten nochmals das Tempo. Und der Druck auf die gegnerische Verteidigung wurde immer größer. So fiel dann erwartungsgemäß knapp nach Anbruch der letzten Viertelstunde tatsächlich das 2:2. Fritz Burger hatte sehenswert per Kopf eingenickt. Damit gaben sich die Hausherren jedoch nicht zufrieden. Weitere Chancen folgten. Das Spielgeschehen erinnerte fast an ein Powerplay beim Eishockey. Aber die Bemühungen waren vergeblich. Der Siegestreffer wollte schließlich nicht mehr gelingen. Nach dem Spiel konnte Wr. Neustadt auf eine äußerst starke Leistung zurückblicken. Der Wermutstropfen war, dass dabei nur ein Punkt rausschaute.

Stimme zum Spiel

Christoph Stifter (Trainer SC Fortuna Wr. Neustadt):

„Ein richtig starker Auftritt meiner Jungs! Toll zu sehen, wie wir nach dem Rückstand einen Gang hochschalten konnten. Der Ausgleich war absolut verdient. Schade, dass es für den Dreier trotz Drangphase nicht gereicht hat.“

Der Beste: Eray Mehmedali (Mittelfeld SC Fortuna Wr. Neustadt)

Details

