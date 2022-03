SKN Juniors und Waidhofen mit Nullnummer

Details Samstag, 12. März 2022 18:54

Für die SKN St. Pölten Juniors verläuft der Auftakt in die Frühjahrssaison 2022 in der 1. NÖ Landesliga weiterhin ausbaufähig, aber die stolze Serie hält weiter! Eine Woche nach dem 2:2-Remis im Nachtragsspiel gegen den SC Zwettl lieferten sich die SKN Juniors und der SV Waidhofen/Thaya am Samstag eine Nullnummer. Das 0:0 bedeutet jedoch, dass die Mannschaft von Juniors-Trainer Goran Zvijerac nun schon zwölf Ligaspiele in Folge ungeschlagen ist.

Treffer gab es in Stattersdorf nicht zu sehen, auch Jaden Montnor (war in der Vorwoche gegen Zwettl noch erfolgreich gewesen) mit zwölf Treffern Führender der Landesliga-Torschützenliste ging dieses Mal leer aus. Für die "Hausherren" war die Partie eine Premiere in einer neuen Umgebung: Erstmals absolvierten die "Jungwölfe" ein Heimspiel in der neuen "Traisenbau-Arena" in Stattersdorf.

Waidhofen/Thaya nimmt am Ende einen Punkt mit ins Waldviertel. Die Grün-Weißen bleiben damit zudem in dieser Saison gegen den SKN-Nachwuchs ungeschlagen: Zum Saisonauftakt hatte es am 13. August 2021 durch ein Goldtor von Patrik Ruzicka einen 1:0-Heimerfolg im Birkenstadion gegeben. Vier von sechs möglichen Zählern gegen die zweite Mannschaft aus St. Pölten sind für Waidhofen eine wirklich starke Ausbeute.

Auf beide Teams wartet nun Spitzenreiter Scheiblingkirchen

Die nächsten Aufgaben für beide Teams haben es nun in sich: Der SV Waidhofen/Thaya empfängt am Freitag, dem 18. März, den noch immer perfekten Spitzenreiter USV Scheiblingkirchen-Warth. Der Winterkönig feierte am Samstag zum Frühjahrsauftakt einen 3:0-Erfolg gegen Kilb - es war dies der 15. Sieg im 15. Ligaspiel! Die Partie wurde jedoch leider von einer schweren Verletzung überschattet. Hier finden sie den Ligaportal-Bericht dazu.

Die SKN St. Pölten Juniors sind in der nächsten Woche spielfrei und treffen dann am Samstag, dem 26. März, daheim ebenfalls auf den souveränen Tabellenführer "Scheibling".