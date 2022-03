Später Ausgleich kostet Mannersdorf den Sieg

Details Samstag, 12. März 2022 19:32

Für den ASK Mannersdorf hätte es am Samstag fast einen perfekten Auftakt in die Frühjahrssaison 2022 in der 1. NÖ Landesliga gegeben. Das Schlusslicht führte im Heimspiel gegen den Tabellen-Vierten SCU Ardagger völlig überraschend bis zur 90. Minute mit 1:0 und sah wie der sichere Sieger aus, ehe der späte Ausgleich zum 1:1 doch noch den bereits fix erhofften zweiten Saisonsieg kostete.

Ein Treffer von Merzak Bouguerzi in der 67. Minute nach idealer Vorarbeit von Neuzugang Ayoub Ben Ammar (war im Winter vom ASV Draßburg verpflichtet worden) ließ die Hausherren von einem perfekten Frühjahrsstart träumen. Umso mehr, als ASK-Keeper Thomas Dau in der 74. Minute sogar einen Elfmeter von Jakob Köstler parieren konnte. Doch in der 90. Minute sorgte ein direkt verwandelter Freistoß von Ardagger-Mittelfeldspieler Fabian Palzer zum 1:1 für die Punkteteilung.

Mannersdorf-Obmann Ing. Johannes Horvath meinte gegenüber Ligaportal in einer ersten Reaktion: "Am Ende fällt mein Resümee natürlich zwiegespalten aus. Der Ausgleich in letzter Sekunde aus einem Freistoß, der noch dazu keiner war, schmerzt sehr. Andererseits war der Elfmeter natürlich auch ein Knackpunkt und wir hatten bis auf unseren Treffer sonst keine richtige Torchance. Aber der Auftritt insgesamt in einer guten Partie stellt weit mehr zufrieden als unsere Leistungen im Herbst. Ein Dreier wäre aber klarerweise sehr schön gewesen."

Aufwärtstrend unter Neo-Coach Pürk geht weiter

Dennoch: Unter Neo-Trainer Marcus Pürk geht es in Mannersdorf weiter eindeutig bergauf. Der Ex-ÖFB-Teamspieler übernahm im Oktober 2021 in fast aussichtsloser Position und brachte beim ASK danach neue Hoffnung. Zehn Pleiten in den ersten zehn Ligaspielen waren eine katastrophale Bilanz. Seither gibt es jedoch eine klar positive Tendenz: In den letzten fünf Meisterschaftspartien gab es fünf Zähler.

Die nächste Aufgabe für den ASK Mannersdorf ist nun allerdings keine leichte: Am Freitag, 18. März, wartet das Auswärtsspiel gegen den Kremser SC. Der Tabellen-Zweite konnte indes seinen Frühjahrsstart am Samstag nicht bestreiten: Die KSC-Partie beim ASV Spratzern wurden wegen positiver Corona-Fälle abgesagt. Ligaportal hatte darüber berichtet.

Für Ardagger war der Gegentreffer zum 0:1 erst das sechste kassierte Tor im 15. Ligaspiel: Damit ist man weiter die Defensiv-Hochburg der gesamten Landesliga! Die beeindruckende Abwehrleistung und die Kompaktheit des gesamten Teams können bereits am kommenden Freitag, 18. März, im Heimspiel gegen den ASV Schrems erneut unter Beweis gestellt werden.

Ardagger-Coach Michael Unterberger zeigte sich gegenüber Ligaportal erfreut, dass "unsere Bemühungen nie aufgehört haben und wir dafür am Ende noch belohnt wurden. Es war auf dem holprigen Platz wirklich nicht leicht zu spielen und dann haben wir uns auch noch ein blödes Tor eingefangen. Wir haben es nicht verstanden die Chancen zu nutzen, aber eben nie aufgegeben. Der vergebene Elfmeter von Jakob ist kein Problem. Er ist unser erster Schütze und hat schon oft getroffen, zudem hat Dau auch sehr gut gehalten."

Die Besten:

Mannersdorf: Thomas Dau (Torhüter/Penalty-"Killer"), Karel Skacel, Lazar Tasic (Defensiv-"Staubsauger"). Ardagger: Fabian Palzer (Freistoß-Schütze zum Ausgleich).