Krems dreht Partie und siegt in Rohrbach

Details Freitag, 01. April 2022 22:19

Der Kremser SC hat am Freitagabend in der 19. Runde der 1. NÖ Landesliga einen enorm wichtigen 2:1-Auswärtserfolg beim USC Rohrbach gefeiert. Die Kremser lagen dabei zunächst mit 0:1 zurück, drehten die Partie aber durch zwei Treffer noch zu ihren Gunsten und rückten damit in der Tabelle bis auf sechs Punkte an den in dieser Woche spielfreien Tabellenführer USV Scheiblingkirchen-Warth heran. Rohrbach war durch Marcel Varsanyi in der 27. Minute in Führung gegangen, doch Tore von Goalgetter Jannick Schibany (45.+2) und Philipp Koglbauer (60.) ließen den KSC am Ende doch noch über drei Zähler jubeln.

Die Ausgangslage war klar: Im Landesliga-Titelkampf zählte für den Kremser SC nur ein voller Erfolg. Spitzenreiter "Scheibling" war erneut zu einer Zwangspause gezwungen. Nach der Corona-Absage in der Vorwoche war der Winterkönig diesmal spielfrei und nur in der Zuseher-Rolle. Zunächst aber wohl mit Hochgenuss, speziell zum Zeitpunkt der Rohrbacher Führung lief alles nach Wunsch für den Tabellen-Ersten. Bis in die Nachspielzeit der ersten 45 Minuten vor rund 200 Zuschauern auf der Liese Prokop Sportanlage in Rohrbach-Gölsen.

Die Matchuhr zeigte schon 45.+2 an, als der KSC zum Ausgleich kam. Der günstigste Zeitpunkt, um rechtzeitig vor der Pause neues Selbstvertrauen zu tanken. Auch Björn Wagner, Trainer des Kremser SC, bestätigte dies im Ligaportal-Gespräch: "Der Rückstand war natürlich ein Schock für uns. Wir haben sehr gut angefangen und auch Sitzer auf die Führung vorgefunden. Dann schießen wir das 1:0 und der Schiedsrichter gibt das Tor, aber plötzlich geht die Fahne hoch. Dann vergehen ein paar Sekunden, unser Treffer zählt nicht und wir laufen in einen Konter und liegen auf einmal zurück statt vorne. Es gibt immer wieder etwas Neues im Fußball!"

"Der Ausgleich von Jannick Schibany nach einem Angriff über rechts, wo er im Strafraum einmal mehr zugeschlagen hat, war dann natürlich enorm wichtig. Nach der Pause haben wir einmal die Stange getroffen und einmal wurde der Ball vor der Linie abgewehrt, die Führung lag also schon in der Luft. Nach einem Angriff über links hat Philipp Koglbauer aber dann zum 2:1 ins kurze Kreuzeck getroffen. Wir haben dann zwar nachgelassen, aber am Ende den völlig verdienten Sieg über die Zeit gebracht", lautete die Analyse von Wagner.

Dritter Sieg im dritten Frühjahrsspiel, sowie in der Tabelle (bei einem Spiel mehr) näher herangekommen. Für den KSC-Trainer aber nur ein angenehmer Nebeneffekt: "Wir schauen nur mehr auf uns und erledigen unsere Aufgaben."

Dritte 1:2-Niederlage in Serie für USC Rohrbach

Bitter hingegen für den USC Rohrbach und Coach Ing. Gerald Schwingenschlögl: 1:2 ist das neue Standard-Ergebnis im Pflichtspieljahr 2022! Zunächst war man in der Frühjahrssaison noch spielfrei gewesen. Doch danach gab es zwei knappe 1:2-Niederlagen in Ortmann und zuletzt daheim gegen Ardagger, nun also das dritte 1:2 in Serie. Immerhin: Gegenüber dem ersten Saisonduell mit dem KSC gab es eine eklatante Steigerung, hatte es doch auswärts noch eine 0:5-Abfuhr gegeben.