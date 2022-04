Klarer Retz-Erfolg bei den SKN St. Pölten Juniors

Details Freitag, 01. April 2022 23:02

Der SC Retz kam am Freitagabend in der 19. Runde der 1. NÖ Landesliga zu einem überraschend glatten 3:1-Auswärtssieg bei den SKN St. Pölten Juniors. Dabei zeigten die Retzer auch eine Rektion und revanchierten sich für die jüngste 0:1-Niederlage gegen den SV Waidhofen/Thaya, welches eine stolze Heimserie der Weinviertler beendet hatte. Treffer von Matthias Gabler (10.), Christopher Ledineg (31.) und Edin Planic (64.) brachten Retz vor rund 150 Zusehern in Stattersdorf auf die Siegesstraße, den "Jungwölfen" - bei denen ein toller Lauf zu Ende ging - gelang durch Thomas Alexiev (86.) nur mehr späte Ergebniskosmetik.

Retz-Trainer Rene Hieblinger freute sich nach dem Schlusspfiff im Ligaportal-Gespräch klarerweise über den "Dreier" seiner Mannschaft: "St. Pölten hat wirklich ein starkes Team und sehr druckvoll angefangen. Wichtig war, dass wir gut dagegengehalten haben und auch ein wenig das Spielglück auf unsere Seite hatten. Bei einem schnell abgespielten Freistoß hat Matthias Gabler die Situation gut erkannt und Torhüter Thomas Vollnhofer zum 1:0 überlupft. Man muss den SKN Juniors aber ein Lob aussprechen, sie haben auch danach weiter mutig nach vorne gespielt. Wir haben beim 2:0 wieder durch einen Lupfer über Vollnhofer, diesmal aber durch Ledineg, unsere Chance eiskalt verwertet."

"Ich musste dann Mikolin Demaj wegen Leistenproblemen austauschen und durch Daniel Dundler ersetzen, zudem habe ich in der Pause auch einige Sachen angesprochen und die richtigen Worten gefunden. Das 3:0 aus einem Konter durch Planic war dann der Lohn dafür. St. Pölten hat aber auch danach nie aufgesteckt und ist auch noch zu einem verdienten Torerfolg gekommen", so die faire Hieblinger-Analyse. "Unsere Defensive hat wirklich einen tollen Job gemacht, sehr staubig gespielt und sich äußerst kompakt präsentiert."

Enorm wichtig zudem aus Retzer Sicht: Die schmerzlichen Ausfälle von Jan Schulmeister und Cédric D'Almeida konnten sehr gut weggesteckt werden.

Erste Niederlage seit der dritten Runde für die SKN Juniors

Für die SKN St. Pölten Juniors ging indes eine tolle Serie zu Ende. Seit der dritten Runde (und einer 0:1-Niederlage ausgerechnet in Retz) war man zwölf Pflichtspiele in Folge ungeschlagen geblieben! Nun endete dieser Lauf der Mannschaft von Trainer Goran Zvijerac.

Nicht gerade ideal für die "Jungwölfe" war sicher die längere Zwangspause. Zunächst war das Heimspiel gegen Leader Scheiblingkirchen wegen Corona-Fällen beim Spitzenreiter abgesagt worden und in der Vorwoche war man spielfrei gewesen. Das erste Landesliga-Spiel seit 12. März (0:0 daheim gegen Waidhofen/Thaya) brachte nun wieder einmal das Gefühl einer Niederlage, welches die SKN-Talente schon lange nicht gehabt hatten.

Die Besten:

Retz: Jakob Bichler (Verteidiger), Christopher Ledineg, Matthias Gabler und Edin Planic