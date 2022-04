Krems gibt in Spratzern wichtige Punkte ab

Details Dienstag, 19. April 2022 10:52

Das 2:2 der Kremser in Spratzern war der nächste Rückschlag für die Wachauer im Aufstiegskampf der Landesliga. Denn damit konnte man den ersten Punktverlust der Scheiblingkirchner nicht ausnutzen. Ein Doppelpack von Jannick Schibany reichte vor 150 Zuschauern nicht für einen Dreier. Weil Eric Schnürer und Dominik Heinzl zweimal einen Rückstand aufholten.

Im Spiel selbst mussten die Hausherren gegen den Favoriten bereits nach vier Minuten den ersten Nackenschlag einstecken. "Wir haben der Kremser Mannschaft in der Mitte zu viel Platz gelassen. In dem Bereich sind sie richtig startk", so Janisch. Jannick Schibany zeigte einmal mehr seine Klasse, traf zum frühen 1:0. Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Eric Schnürer sorgte in Minute 10 für den Ausgleich. Ein dummes Elferfoul an Simon Temper brachte Krems Mitte der ersten Halbzeit erneut in Führung. Erneut war es Schibany, der per Elfer für die Führung sorgte.

Blackout bringt Krems um die Punkte

In der Folge hatte Krems mehr Spielanteile und auch Möglichkeiten zur Entscheidung. Doch der nächste Jubel brandete im Lager der Hausherren auf. Weil sich Krems-Tormann Anton Pfaller ein Blackout leistete. "Er wollte den Ball zu Ambichl auswerfen, hat aber genau zu unserem 1,65-m-großen Heinzl geworfen", so Janisch. Der ließ sich diese Möglichkeit wenige Minuten vor dem Ende nicht entgehen, traf zum 2:2-Endstand. "Natürlich war das ein wenig glücklich für uns. Wir haben vor dem Spiel gewusst, dass Krems stark sein wird. Ich habe meinen Jungs aber gesagt, dass sie sich Fußball spielen trauen sollen. Und das haben sie in der zweiten Halbzeit auch teilweise gemacht", zeigte sich Janisch nach dem Punktgewinn glücklich.