Mannersdorf gelingt gegen SKN Juniors die Sensation

Dem ASK Mannersdorf ist am Freitagabend in der 22. Runde der 1. NÖ Landesliga eine Riesenüberraschung gelungen. Das Schlusslicht setzte sich im Heimspiel gegen die SKN St. Pölten Juniors sensationell mit 1:0 durch und feierte damit den erst zweiten Meisterschaftssieg in der Saison 2021/22. Ein Treffer von Benjamin Spanel in der 25. Minute machte den umjubelten Erfolg der Hausherren perfekt.

Die rund 125 Zuschauer in Mannersdorf bekamen eine heiß umkämpfte Partie zu sehen, bei welcher der Tabellen-Letzte den Sechsten voll fordern konnte. Die Papierform wurde dann durch das Goldtor nach einer knappen halben Stunde völlig auf den Kopf gestellt: Nach einem Angriff über die halblinke Seite kam Spanel an den Ball und traf unhaltbar zum 1:0 ins lange Eck.

Danach taten die Mannersdorfer wirklich alles, um die ersehnten drei Punkte gegen den Favoriten über die Distanz zu bringen. In dem rassigen und heißen Spiel gab das Heim-Team wirklich keinen Ball verloren und setzte immer wieder erfolgreich nach. So wurden die "Jungwölfe" schon im Spielaufbau früh gestört. Letztlich das Erfolgsrezept für den ASK und Trainer Marcus Pürk beim zweiten Saisonsieg nach dem 4:3 in Spratzern am 23. Oktober 2021.

Mannersdorf-Obmann Ing. Johannes Horvath zeigte sich gegenüber Ligaportal in einer ersten Reaktion überglücklich: "Es war ein hart erkämpfter Sieg, den sich die Burschen und das ganze Trainer-Team aber wirklich verdient haben. Die Mannschaft hat um jeden Ball gekämpft und ist dafür am Ende auch belohnt worden. St. Pölten hat zwar Druck erzeugt, aber hat sich meistens an unserer wirklich guten Defensive festgerannt. Einmal sind sie durchgekommen, aber da hat Thomas Dau super gehalten. Das 1:0 war ein echtes Super-Tor, wo Benjamin Spanel außerhalb des Strafraums perfekt abgezogen hat."

Der Obmann freute sich zudem für den gesamten Verein: "Wir haben sechsmal mit 0:1 verloren und waren wirklich nicht immer schlechter. Aber natürlich nagt das. Es ist zwar gut und schön, wenn es heißt, dass es keinen Absteiger gibt. Aber Siege sind durch nichts zu ersetzen."

Vertrag von Juniors-Trainer Goran Zvijerac wird nicht verlängert

Bei den SKN Juniors hatte es schon vor der Partie einen Paukenschlag gegeben: Der am Saisonende auslaufende Vertrag von Trainer Goran Zvijerac wird nicht verlängert!

SKN-Geschäftsführer Sport Jan Schlaudraff hatte dazu gemeint: "Wir bedanken uns bei Goran für seinen Einsatz und die Arbeit, die er in den letzten Monaten für den Verein geleistet hat. Ich bin davon überzeugt, dass er die Saison gemeinsam mit den Jungs noch zu einem positiven Abschluss bringen wird."

Zvijerac selbst war hingegen "enttäuscht, dass ich die Position abgeben und den nächsten Schritt mit der Mannschaft nicht machen werde. Aber ich respektiere die Entscheidung des Vereins."

Die Besten:

Mannersdorf: Thomas Dau (Torhüter), Benjamin Spanel (Siegestorschütze)