Waidhofen schlägt im Derby in Schrems spät zurück

Details Freitag, 22. April 2022 22:24

Das mit Spannung erwartete Waldviertel-Derby in der 22. Runde der 1. NÖ Landesliga brachte am Freitagabend keinen Sieger. Zwar lag der ASV Schrems nach einem frühen Treffer von Andreas Fuger lange mit 1:0 in Front, aber der SV Waidhofen/Thaya kam durch einen späten Elfmeter von Patrick Ruzicka noch zum Ausgleich und machte damit die Punkte-Teilung perfekt. Letztlich brachte das Duell vor über 600 Fans in der Schremser ELK Arena damit dasselbe Ergebnis wie das erste Lokal-Duell am 24. September 2021, als es ebenfalls ein 1:1 gegeben hatte.

Der ASV Schrems schien lange auf Kurs Richtung vierten Sieg im Pflichtspiel-Jahr 2022, ehe ein Strafstoß doch noch den Heimerfolg kostete. Dennoch stellte man auch seine Derby-Stärke erneut unter Beweis: Gegen den SC Zwettl hatten die Schremser vor zwei Wochen daheim glatt mit 3:0 die Oberhand behalten. Mit nunmehr 20 Punkten aus 21 Spielen gelang zudem auch in der Tabelle der Vorstoß auf Rang zwölf.

Für den SV Waidhofen/Thaya ging durch den späten Ausgleich eine tolle Serie weiter. Mit dem 1:1 in Schrems ist man nun schon fünf Spiele in Folge ungeschlagen: Zuvor hatte es einen 1:0-Erfolg in Retz, ein 0:0 daheim gegen Langenrohr, einen 1:0-Sieg in Spratzern und zuletzt einen 1:0-Heimerfolg gegen Mannersdorf gegeben. Die letzte Niederlage datiert vom 18. März mit dem unglücklichen 0:1 daheim gegen Tabellenführer USV Scheiblingkirchen-Warth. In der Tabelle liegt man mit 28 Zählern aus 21 Partien nun auf Platz sechs.

Schrems-Coach: "Dann musste sich einer wichtigmachen"

Schrems-Trainer Jürgen Prüfer analysierte das 1:1 im Gespräch mit Ligaportal so: "Wir sind super in das Spiel reingekommen und waren sehr aggressiv. Durch eine tolle Einzel-Aktion von Andi Fuger sind wir auch mit 1:0 in Führung gegangen. Trotz Chancen auf beiden Seiten gab es bis zur Pause keinen weiteren Treffer. Nach dem Wechsel hat Waidhofen dann viel probiert und wir wussten, dass sie bei Standards sehr gut sind, aber eigentlich hat es unsere Defensive sehr gut gemacht. Im Konter haben wir die Aktionen leider oft nicht gut fertig gespielt, aber dennoch zwei Sitzer zum 2:0 gehabt: Einmal hat Milan Pastucha stark gehalten und einmal haben wir nur die Stange getroffen."

Dies sollte sich im Finish noch mit dem 1:1 rächen. Noch dazu erhitzte der Elfer-Pfiff von Schiedsrichter Markus Winkler in Schrems die Gemüter. "Leider musste sich einer wichtigmachen. So ein Pfiff und dann auch noch Gelb-Rot für Peter Sulek sind wirklich nur schwer zu verstehen", war Prüfer auch nach dem Schlusspfiff noch gezeichnet. "So hatte das Endergebnis natürlich einen fahlen Beigeschmack."

Wie sehen nun die nächsten Aufgaben für beide Teams aus? Schrems bekommt es am Samstag, dem 30. April, um 19:00 Uhr auswärts mit den SKN St. Pölten Juniors zu tun und Waidhofen trifft bereits am Freitag, dem 29. April, um 19:30 Uhr daheim auf den USC Rohrbach.

Die Besten:

Schrems: Andreas Fuger (linkes Mittelfeld), Florian Weixelbraun