SC Retz macht nach Sieg beim SV Haitzendorf Boden gut

1. Landesliga: Etwa 170 Besucher kamen nach Haitzendorf um das Spiel zu verfolgen. Für den SV Haitzendorf gab es in der Partie gegen den SC Retz, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Das Hinspiel hatte der SC Retz für sich entschieden und einen 4:0-Sieg gefeiert.

Der SC Retz begann stark. Die Gäste gingen vor 170 Zuschauern in Führung. Tobias Eggenfellner war es, der in der siebten Minute zur Stelle war. Im Verlauf der ersten Halbzeit sollte diese knappe Führung halten. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SC Retz mit einer Führung in die Kabine ging. Zehn Minuten nach Wiederbeginn jubelten die Gäste erneut. Jan Schulmeister versenkte die Kugel zum 2:0 (55.). Im Anschluss wurde bei beiden Mannschaften durchgewechselt. Die Hasuherren versuchten das Ruder nochmals herumzureissen, die Gäste eher Kräfte zu schonen. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Christopher Mayrhofer stand der Auswärtsdreier für den SC Retz. Haitzendorf wurde mit 2:0 besiegt.

Retz im gesicherten Tabellenmittelfeld

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (38). Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz des Heimteams derzeit nicht. Nun musste sich Haitzendorf schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nachdem der SC Retz die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der SC Retz aktuell den ersten Rang. Der SC Retz liegt im Klassement nun auf Rang sieben. Neun Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der SC Retz momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SC Retz konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nächster Prüfstein für den SV Haitzendorf ist auf gegnerischer Anlage der SC Zwettl (Freitag, 19:30 Uhr). Einen Tag später misst sich der SC Retz mit dem ASV Schrems.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – SC Retz, 0:2 (0:1)

55 Jan Schulmeister 0:2

7 Tobias Eggenfellner 0:1

