Waidhofen/Thaya verlängert Negativserie bei St. Pölten Juniors

1. Landesliga: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Waidhofen/Thaya mit 2:1 gegen die SKN Juniors für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Die SKN St. Pölten Juniors war im Hinspiel gegen Waidhofen in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

Die Heimelf wollte gleich zu Beginn klarstellen, wer Herr am Platz ist. Michael Polt war es, der vor 300 Zuschauern in der sechsten Minute das 1:0 für den SV Waidhofen/Thaya besorgte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Tomas Pilik mit einem Freistoß den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0. Doch noch waren die Gäste aus St. Pölten nicht geschlagen. In der 26. Minute schoss die St. Pölten Juniors das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Nicolas Wisak traf und sorgte so wieder für neue Hoffnung bei den Gästen. Obwohl Waidhofen/Thaya nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die SKN Juniors zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Waidhofen/Thaya befreit sich vom Tabellenkeller

Waidhofen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Nun musste sich die SKN St. Pölten Juniors schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Siege waren zuletzt rar gesät beim Gast. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Der SV Waidhofen/Thaya setzte sich mit diesem Sieg von der St. Pölten Juniors ab und nimmt nun mit 24 Punkten den zehnten Rang ein, während die SKN Juniors weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Waidhofen/Thaya ist am kommenden Samstag zu Gast beim ASV Ofenbinder Spratzern. Die SKN St. Pölten Juniors wird am kommenden Montag vom ASV EATON Schrems empfangen.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – SKN St. Pölten Juniors, 2:1 (2:1)

26 Nicolas Wisak 2:1

13 Tomas Pilik 2:0

6 Michael Polt 1:0

