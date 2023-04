Remis zwischen Ortmann/Oed-Waldegg und Zwettl

Details Sonntag, 30. April 2023 00:37

1. Landesliga: Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem SG Ortmann/Oed-Waldegg und dem SC Zwettl vor fast 190 Zuschauern 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war 1:0 für den Ortmann/Oed-Waldegg ausgegangen.

Die ersten zwanzig Minuten blieben ohne Torerfolg auf beiden Seiten. 23 Minuten waren gespielt, als Alexander Vogl vor 186 Zuschauern die Führung für Zwettl besorgte. Die Gastgeber schlugen noch vor der Pause zurück. Marco Meitz schoss für Ortmann/Oed-Waldegg in der 38. Minute das erste Tor. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem SG Ortmann/Oed-Waldegg nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. Zwettls Deniz Toköz wurde nach 50 Minuten mit Rot vom Platz gestellt (Torchancenverhinderung). So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Treffer von Meitz reicht zum Remis

Ein Punkt reichte dem Heimteam, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 34 Punkten steht der Ortmann/Oed-Waldegg auf Platz fünf. Ortmann/Oed-Waldegg verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und acht Niederlagen.

Mit 42 Punkten auf der Habenseite steht der SC Zwettl derzeit auf dem zweiten Rang. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gäste. Insgesamt erst zwölfmal gelang es dem Gegner, Zwettl zu überlisten. 13 Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SC Zwettl derzeit auf dem Konto. In den letzten Partien hatte Zwettl kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der SG Ortmann/Oed-Waldegg tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SG Rohrbach/St. Veit an. Bereits drei Tage vorher reist der SC Zwettl zum Rohrbach/St. Veit. Anpfiff ist ebenfalls um 19:30 Uhr.

1. Landesliga: SG Ortmann/Oed-Waldegg – SC Zwettl, 1:1 (1:1)

38 Marco Meitz 1:1

23 Alexander Vogl 0:1

