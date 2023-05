Kein Sieger im Duell Schrems gegen St. Pölten Juniors

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:40

1. Landesliga: Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der ASV Schrems und die St. Pölten Juniors vor über 310 Zuschauern mit 1:1. Die SKN Juniors zog sich gegen Schrems achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das die SKN St. Pölten Juniors am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Etwas mehr als zwanzig Minuten lang hatte keines der Teams einen Vorteil erspielt. Vor 311 Zuschauern stellte Patrick Krammer dann das 1:0 für den ASV EATON Schrems sicher (24.). Doch die Gäste verloren kaum Zeit, um die richtige Antwort auf den Rückstand zu geben. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Thomas Alexiev bereits wenig später besorgte (30.). Das Spiel war wieder ausgeglichen und blieb nicht nur bis zum Pausenpfiff so. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem ASV Schrems nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Alexiev rettet einen Punkt

Der Gastgeber führt mit 27 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Schrems verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Nur einmal ging der ASV EATON Schrems in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz der St. Pölten Juniors derzeit nicht. Sechs Siege, drei Remis und elf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für die SKN Juniors nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Das nächste Mal ist der ASV Schrems am 06.05.2023 gefordert, wenn man beim SC Retz antritt. Am 06.05.2023 empfängt die SKN St. Pölten Juniors in der nächsten Partie den SG Ardagger/Viehdorf.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SKN St. Pölten Juniors, 1:1 (1:1)

30 Thomas Alexiev 1:1

24 Patrick Krammer 1:0

