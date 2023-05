Zwettl rettet gegen Haitzendorf Remis in der Nachspielzeit

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:01

1. Landesliga: Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich der SC Zwettl und der SV Haitzendorf mit 2:2. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Haitzendorf vom Favoriten. Im Hinspiel hatte Zwettl nach 90 Minuten beim 1:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Schon in Minute acht jubelten die Heimischen über den vermeintlichen Führungstreffer, doch zuvor war der Ball bereits im Toraus. Zwei Minuten später fanden auch die Gäste ihre erste Möglichkeit vor. Vor 520 Zuschauern war Sebastian Thomas Penz mit der Führung zur Stelle (21.), nachdem er sich auf der rechten Außenbahn durchsetzte, á la Robben nach innen zog und ins linke Eck traf. Zur Pause wusste der SC Zwettl eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Wenige Augenblicke nach der Pause trafen die Gäste nach einem Eckball, doch das Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Praktisch im Gegenzug musste sich Haitzendorfs Schlussmann Michael Kerschbaumer auszeichnen um den zweiten Gegentreffer zu verhindern. Die Gäste konterten und Gabriel Hausmann traf per Kopf aus kurzer Distanz zum 1:1 zugunsten des SV Haitzendorf (54.). In Minute 63 zeigte auch Zwettls Keeper David Affengruber sein Können und verhinderte mit einer Glanzparade die Führung des SV Haitzendorf. Der Gast konterte erneut und ging per Eigentor von Nico Tscheppen in Führung (70.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Freistoßtreffer von Miroslav Milosevic zum 2:2 (93.) Zwettl vor der Niederlage bewahrte. Kurz darauf musste aber noch Keeper Kerschbaumer, nach einem Gerangel mit Thomas Penz, wegen einer Tätlichkeit mit Rot das Spielfeld verlassen (95.). Am Ende stand es zwischen dem Spitzenreiter und Haitzendorf pari.

Milosevic erzielt Remis in der Nachspielzeit

14 Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat der SC Zwettl momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei der Heimmannschaft. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Beim SV Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Das Remis brachte Haitzendorf in der Tabelle voran. Der SV Haitzendorf liegt nun auf Rang zehn. Haitzendorf verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SV Haitzendorf noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Kommende Woche tritt Zwettl beim ASV EATON Schrems an (Freitag, 19:30 Uhr), bereits drei Tage vorher genießt Haitzendorf Heimrecht gegen die SV Gloggnitz.

1. Landesliga: SC Zwettl – SV Haitzendorf, 2:2 (1:0)

93 Miroslav Milosevic 2:2

70 Eigentor durch Nico Tscheppen 1:2

54 Gabriel Hausmann 1:1

21 Sebastian Thomas Penz 1:0

