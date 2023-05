Spratzerns Last-Minute-Held Gronister besiegt Waidhofen/Thaya

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:05

1. Landesliga: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des ASV Spratzern. Das Heimteam setzte sich vor rund 150 Besuchern knapp mit einem 1:0 gegen Waidhofen/Thaya durch. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel war Spratzern mit 0:4 krachend untergegangen.

Die ersten 45 Minuten vergingen fast ohne Höhepunkte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde es dann noch einmal hitzig, sodass Mehmet Olgun auf Seiten des ASV Ofenbinder Spratzern vorzeitig zum Duschen musste (44.). Dabei sah auch Spratzerns Trainer Wolfgang Mühlberger wegen Kritik Gelb. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Auch in Halbzeit zwei sahen die Besucher zunächst keine Tore. 150 Zuschauer sahen, wie Mario Gronister in der 91. Minute das 1:0 für den ASV Spratzern markierte. Am Schluss gewann Spratzern gegen Waidhofen.

Sechs Spiele ohne Niederlage

Die Leistungssteigerung des ASV Ofenbinder Spratzern lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der ASV Spratzern einen deutlich verbesserten sechsten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab. Spratzern verließ mit dem Erfolg die Schlussposition der 1. Landesliga. Die Ausbeute der Offensive ist beim ASV Ofenbinder Spratzern verbesserungswürdig, was man an den erst 17 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der ASV Spratzern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und 13 Pleiten. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Niederlage hat sich Spratzern ein Stück aus der Gefahrenzone bewegt.

Mit 24 ergatterten Punkten steht der SV Waidhofen/Thaya auf Tabellenplatz elf. Der Gast musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Waidhofen/Thaya insgesamt auch nur sieben Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der ASV Ofenbinder Spratzern tritt am kommenden Freitag beim SG Ardagger/Viehdorf an, Waidhofen empfängt am selben Tag den ASK Mannersdorf.

1. Landesliga: ASV Ofenbinder Spratzern – SV Waidhofen/Thaya, 1:0 (0:0)

91 Mario Gronister 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei