Siegesserie des SC Retz hält auch gegen Schrems

1. Landesliga: Beim SC Retz holte sich Schrems vor 300 Zuschauern eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Retz die Nase vorn. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des ASV EATON Schrems gegangen.

Der SC Retz ging vor 300 Zuschauern in Führung. David Ebner war es, der in der dritten Minute zur Stelle war. Die Heimischen machten weiter Druck und legten auch mit den Treffern nach. Jan Schulmeister beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (20.). Kurz vor der Pause zweifelten nur noch die wenigsten Besucher mit einer Wende. Mit dem 3:0 von Tobias Eggenfellner für den SC Retz war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Der SC Retz dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel keimte nochmal ein wenig Hoffnung bei den Gästen auf, das Spiel eventuell doch noch spannend zu gestalten. In der 49. Minute brachte Fabian Steindl das Netz für den ASV Schrems zum Zappeln. Obwohl dem SC Retz nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Schrems zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Retz bestes Rückrundenteam

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte des SC Retz. Nach diesem Erfolg steht der SC Retz auf dem sechsten Platz der 1. Landesliga. Der SC Retz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der ASV EATON Schrems führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der Gast nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Acht Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat der ASV Schrems momentan auf dem Konto. Zehn Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der SC Retz derzeit auf dem Konto.

Der SC Retz hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 17.05.2023 gegen die SKN St. Pölten Juniors. Am Freitag empfängt Schrems den SC Zwettl.

1. Landesliga: SC Retz – ASV EATON Schrems, 3:1 (3:0)

49 Fabian Steindl 3:1

38 Tobias Eggenfellner 3:0

20 Jan Schulmeister 2:0

3 David Ebner 1:0

