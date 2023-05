Ardagger/Viehdorf gegen den ASV Spratzern zurück in der Spur

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:06

1. Landesliga: Beim SG Ardagger/Viehdorf holte sich der ASV Ofenbinder Spratzern vor 220 Zuschauern eine 0:2-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der Ardagger/Viehdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Keiner der Torhüter beider Mannschaften hatte im Hinspiel hinter sich greifen müssen: Die Partie war 0:0 geendet.

Die ersten Minuten verliefen zunächst torlos. Vor 220 Zuschauern stellte Ferdinand Unterbuchschachner dann das 1:0 für Ardagger/Viehdorf sicher (25.). Ein Lupfer in die MItte brachte Unterbuchschachner in eine ideale Position. Der Strümer ließ seinen Gegenspieler mit einem Lupfer ins Leere laufen und zog aus zehn Metern ab und traf zur Führung. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Zu allem Überfluss musste Milos Jankovic vom ASV Spratzern mit Gelb-Rot vom Platz (62., Foul). Der Treffer von Martin Grubhofer in der 76. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Ein Freistoß von der rechten Halbfeldseite kam in den Strafraum geflogen, wurde abgelegt und Grubhofer schob unbedrängt ein. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SG Ardagger/Viehdorf Spratzern 2:0.

Ardagger/Viehdorf weiter im Titelrennen, Spratzern muss weiter zittern

Im Tableau hatte der Sieg des Ardagger/Viehdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Mit nur 13 Gegentoren stellt Ardagger/Viehdorf die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baute der Ardagger/Viehdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SG Ardagger/Viehdorf 14 Siege, sechs Remis und kassierte erst drei Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte Ardagger/Viehdorf insgesamt nur sieben Zähler.

Die Leistungssteigerung des ASV Ofenbinder Spratzern lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der Gast einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 15 ab. Der ASV Spratzern hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Im Sturm von Spratzern stimmt es ganz und gar nicht: 17 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des ASV Ofenbinder Spratzern alles andere als positiv. Doch ans Aufgeben denkt beim ASV niemand.

Am kommenden Mittwoch trifft der SG Ardagger/Viehdorf auf den ASK Kottingbrunn, der ASV Spratzern spielt tags darauf gegen den ASK Mannersdorf.

1. Landesliga: SG Ardagger/Viehdorf – ASV Ofenbinder Spratzern, 2:0 (1:0)

76 Martin Grubhofer 2:0

25 Ferdinand Unterbuchschachner 1:0

