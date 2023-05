Zwettl gewinnt hoch beim ASV Schrems

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:06

1. Landesliga: Der ASV Schrems blieb gegen Zwettl chancenlos und kassierte vor 850 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Der SC Zwettl ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Schrems einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Zwettl erfolgreich gestalten und mit 2:0 gewinnen können.

Der ASV EATON Schrems geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als David Aigner einen Konter abschloss und das schnelle 1:0 für den SC Zwettl erzielte. Kurz darauf gab es Freistoß von der linken Strafraumgrenze für Zwettl. Der Versuch den Ball zur Mitte zu bringen wurde geblockt, allerdings mit der Hand und somit gab es Elfmeter. Dafür sah Clemens Seidl das zweite Mal Gelb und musste vom Platz (23.). In der 24. Minute brachte Gregor Schmidt das Netz mit dem Strafstoß für Zwettl zum Zappeln und erhöhte auf 2:0. Mit dem 3:0 durch Alexander Vogl, der einen geblockten Ball an der Strafraumgrenze übernahm und ins Kreuzeck schlenzte, schien die Partie bereits in der 29. Minute mit dem Tabellenführer einen sicheren Sieger zu haben. Danach ließen die Gäste Ball und Gegner laufen. Noch vor der Halbzeit legte Aigner seinen zweiten Treffer nach (40.). Auch in Halbzeit zwei war Zwettl dem fünften Tor näher. Bis zum Schlusspfiff durch Referee Timur Halefoglu betrieb Schrems nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des SC Zwettl.

Alles lief für Zwettl

Der ASV EATON Schrems führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, sieben Remis und acht Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Zwettl ist die funktionierende Defensive, die erst 14 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Gäste sammeln weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Mit insgesamt 49 Zählern befindet sich der SC Zwettl voll in der Spur. Die Formkurve des ASV Schrems dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für Schrems ist der SV Langenrohr (Mittwoch, 19:30 Uhr). Zwettl misst sich am selben Tag mit der SV Gloggnitz (20:00 Uhr).

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SC Zwettl, 0:4 (0:4)

40 David Aigner 0:4

29 Alexander Vogl 0:3

24 Gregor Schmidt 0:2

10 David Aigner 0:1

