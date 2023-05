Haitzendorf gewinnt nach Rückstand gegen Rohrbach/St. Veit

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:10

1. Landesliga: Beim SV Haitzendorf gab es für den SG Rohrbach/St. Veit nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Haitzendorf die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der Rohrbach/St. Veit nach 90 Minuten beim 2:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Vor 240 Zuschauern markierte Tobias Liebhaber das 1:0 (15.). Nach schöner Kombination kam Liebhaber auf der rechten Seite an den Ball und traf ins lange Eck. In Minute 28 verpassten die Gäste das 2:0 zu machen. Nach einem Distanzschuss war man nicht in der Lage den Ball aus fünf Metern im Tor unterzubringen. Für das 1:1 des SV Haitzendorf zeichnete Stefan Nestler verantwortlich (34.). Er übernahm eine Flanke und traf per Flugkopfball zum Ausgleich. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Dominik Akrap von Rohrbach/St. Veit sah in der 60. Minute die Gelb-Rote Karte (Kritik) und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Es dauerte bis in die Schlussminuten, ehe die Heimelf das Spiel auf die Siegerstraße lenken konnte. Florian Schuh kam im Strafraum völlig alleine gelassen an den Ball und traf zum 2:1 zugunsten von Haitzendorf (86.). Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Brooklyn Prela vom SG Rohrbach/St. Veit noch eine Gelb-Rote Karte abholte (91., Unsportlichkeit). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Mohamed Bassiouny ideal freigespielt wurde und aus wenigen Metern ins kurze Eck traf und für einen weiteren Treffer sorgte (96.). Schließlich sprang für den SV Haitzendorf gegen den Rohrbach/St. Veit ein Dreier heraus.

Sieg nach Rückstand

Bei Haitzendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (45). Das Heimteam bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. In den letzten fünf Partien rief der SV Haitzendorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Trotz der Schlappe behält Rohrbach/St. Veit den neunten Tabellenplatz bei. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SG Rohrbach/St. Veit nur drei Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Haitzendorf gibt am Samstag seine Visitenkarte beim ASK Kottingbrunn ab. Nächsten Mittwoch (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des Rohrbach/St. Veit mit dem SCU-GLD Kilb.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – SG Rohrbach/St. Veit, 3:1 (1:1)

96 Mohamed Bassiouny 3:1

86 Florian Schuh 2:1

34 Stefan Nestler 1:1

15 Tobias Liebhaber 0:1

