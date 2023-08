ASV Schrems siegt gegen Langenrohr

Details Samstag, 12. August 2023 00:10

1. Landesliga: In der vorgezogenen 1. Runde der neuen Saison trafen der SV Langenrohr und der ASV Schrems vor etwa 220 Zuschauern aufeinander. Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto des Gasts. Der ASV Schrems setzte sich mit einem 3:1 gegen Langenrohr durch.

Schon nach sieben Minuten ertönte Ein Elfmeterpfiff für die Gäste aus Schrems. Milan Jurdik trat an, doch scheiterte an Keeper Lukas Fila. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit fiel das erste Tor der Partie. Vor 220 Zuschauern traf Andreas Fuger zum 1:0 (37.), nachdem er eine flache Hereingabe von Marvin Bio am langen Pfosten übernahm und unter die Latte knallte. Zur Pause war Schrems im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Schrems macht spät den Sack zu

In die Bredouille brachte Christian Hayden den SV Langenrohr in der 53. Minute, indem der Verteidiger, nach einem rüden Foul an Milan Jurdik, die Ampelkarte kassierte. Kevin Haider erhöhte den Vorsprung des ASV EATON Schrems nach 65 Minuten auf 2:0, nachdem er eine Eckball-Hereingabe per Kopf am ersten Pfosten stehend unterbrachte. Ein Sololauf auf der rechten Seite brachte den Anschluss und Kevin Aue witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für Langenrohr ein (75.). Doch die Gäste machten dann doch noch den Sack endgültig zu. Milan Jurdik verwertete einen Querpass und stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den ASV Schrems her (87.). Als Referee Valentin Zehrer die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Schrems die drei Zähler unter Dach und Fach.

1. Landesliga: SV Langenrohr – ASV EATON Schrems, 1:3 (0:1)

87 Milan Jurdik 1:3

75 Kevin Aue 1:2

65 Kevin Haider 0:2

37 Andreas Fuger 0:1

