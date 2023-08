Doppelpack: Schuh sichert Haitzendorf den Sieg beim SC Retz

Details Samstag, 12. August 2023 00:14

1. Landesliga: Die zweite Runde ist der Auftakt zur neuen Saison in der 1. Landesliga. Vor 350 Zuschauern trafen sich der SC Retz und der SV Haitzendorf zum Kräftemessen. Der SV Haitzendorf erreichte durch einen Doppelpack von Florian Schuh einen 2:1-Erfolg beim SC Retz.

Die ersten zwanzig Minuten brachten noch keine Tore. Doch dann gingen die Gäste in Führung. Florian Schuh war es, der vor 350 Zuschauern in der 21. Minute das 1:0 für Haitzendorf besorgte. Zunächst scheiterte er noch am herauseilenden Keeper Sebastian Bacher, doch Schuh setzte nach und verwertete den zweiten Ball im leeren Tor. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Schuh der Matchwinner

Kurz nach dem Wiederbeginn fand eine Eckballflanke den Kopf von schuh und der köpfte am kurzen Pfosten stehend zum 2:0 ein. Schuh schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (46.). Wenige Minuten vor dem Ende verkürzte der SC Retz auf 1:2 (85.), nachdem ein Fernschuss von Bahri Jashari den Weg über den Innenpfosten ind Tor fand. Obwohl dem SV Haitzendorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Retz zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

1. Landesliga: SC Retz – SV Haitzendorf, 1:2 (0:2)

