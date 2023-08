St. Peter/Au bringt Waidhofen/Thaya herbe Pleite bei

Details Samstag, 12. August 2023 00:18

1. Landesliga: Rund 320 Zuschauer kamen nach Waidhofen/Thaya und wollten im Birkenstadion die Partie ihres Teams gegen Aufsteiger St.Peter/Au mitverfolgen. Der UFC St. Peter/Au kam gegen den SV Waidhofen/Thaya zu einem klaren 3:0-Erfolg.

Maximilian Oberforster traf vor 320 Zuschauern nach vier Minuten zur Führung für St. Peter/Au. Nach einer gelungenen Kombination kam Oberforster an den Ball. ließ Verteidiger und Torhüter ins Leere rutschen und versenkte den Ball im Tor. Jan Gerg kam mit etwas Glück auf dem linken Flügel an den Ball und versenkte das Spielgerät zum 2:0 für die Gäste über die Linie (21.). Nur drei Minuten später gelang dem Aufsteiger der 2. Landesliga West beinahe das 3:0, doch diesmal war Keeper Marco Altschach in letzter Not zur Stelle und wehrte den Ball mit dem Fuß ab. Nach einer guten halben Stunde fanden die Hausherren dann zwei Möglichkeiten vor um das Spiel wieder spannender zu gestalten, doch der Anschluss blieb aus. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Der Aufsteiger gibt erste Duftmarke ab

Zwei Hochkaräter für die Hausherren! Zuerst konnte Schlussmann Staudinger den Schuss von Ruzicka halten, dann verzog Pilik im Nachschuss um Milimeter. Josip Martinovic kam im Strafraum zum Ball, ließ die Abwehr alt aussehen und schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 3:0 für den UFC St. Peter/Au in die Höhe. Manch einer sehnte bereits den Schlusspfiff herbei, als Patrik Ruzicka von Waidhofen/Thaya noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz musste (90.). Letztlich fuhr St. Peter/Au einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

1. Landesliga: SV Waidhofen/Thaya – UFC St. Peter/Au, 0:3 (0:2)

