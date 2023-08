Scheiblingkirchen-Warth gewinnt hoch bei Langenrohr

Details Dienstag, 15. August 2023 00:01

1. Landesliga: Vor 300 Zuschauern kam es am Montagabend zum Duell zwischen Langenrohr und Scheiblingkirchen-Warth. Der SV Langenrohr hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:4-Niederlage gegen den USV Scheiblingkirchen-Warth verdaut werden.

Die Abtastphase dauerte nicht all zu lange. In der 13. Minute kam Daniel Ressler auf der linken Seite an den Ball, spielte diesen scharf und flach vor das gegnerische Tor und Christoph Eisinger brachte den Ball aus kürzester Distanz im Netz von Langenrohr unter. Scheiblingkirchen-Warth hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Assist-König Jatic machte den Unterschied

In Minute 55 brachte Kevin Aue per Kopf den Ball nicht ganz so auf das Tor wie gewünscht und vergab eine gute Ausgleichsmöglichkeit. Mirza Jatic wurde auf der rechten Seite ideal eingesetzt und brachte den Ball wieder scharf und flach zur Mitte. Melvin Reichardt kam vöölig alleine zum Abschluss und versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (59.). Den Vorsprung von Scheiblingkirchen ließ Milan Milovanovic in der 66. Minute anwachsen. Wieder kam eine Flanke von Mirta Jatic ideal zur Mitte wo Milovanovic hoch stieg und per Kopf zum 3:0 traf. In der Schlussphase hatte Benjamin Noss eine Chance, doch sein Abschluss aus spitzem Winkel konnte vom Gäste Keeper entschärft werden (75.). Dann knallte ein Abschluss der Gäste an die Stange (80.). Moritz Stangl gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den USV Scheiblingkirchen-Warth (81.), nachdem er einen schweren Abwehrschnitzer ausnutzte und alleine auf das Tor zulief und den heraus eilenden Torhüter überhob. Als Referee Hamid Topuz die Begegnung schließlich abpfiff, war der SV Langenrohr vor heimischer Kulisse mit 0:4 geschlagen.

Am Ende der vergangenen Saison hatte das Heimteam mit 48 Punkten den fünften Tabellenplatz inne.

Für Scheiblingkirchen-Warth steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Scheiblingkirchen reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Der USV Scheiblingkirchen-Warth rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem sechsten Platz.

1. Landesliga: SV Langenrohr – USV Scheiblingkirchen-Warth, 0:4 (0:1)

81 Moritz Stangl 0:4

66 Milan Milovanovic 0:3

59 Melvin Reichardt 0:2

13 Christoph Eisinger 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.