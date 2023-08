Zwettl fixiert Sieg gegen St. Pölten Juniors in der Nachspielzeit

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:01

1. Landesliga: Vor rund 610 Zuschauern traf der SC Zwettl am zweiten Spieltag der Saison auf die Juniors des SKN St. Pölten. Nach 90 Minuten war das Spiel noch nicht entschieden. Der Gastgeber holte den ersten Saisonsieg gegen die SKN St. Pölten Juniors durch einen 3:2-Erfolg.

Die Heimelf hatt bereits nach drei Minuten die erste Chance im Spiel. Der Schuss von Szotkowski konnte allerdings von einem Abwehrspieler geblockt werden. Der SC Zwettl machte aber weiter Druck und kam vor 610 Zuschauern durch Marek Szotkowski in der neunten Minute zum Führungstreffer. Nach einem Freistoß kam Szotkowski per Kopf an den Ball und nickte zur Führung ein. Danach kamen die Gäste aber zusehens besser ins Spiel. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von Zwettl bestehen.

Halbzeit am Edelhof! Nach starkem Beginn von Zwettl übernahmen die Juniors zunehmends das Kommando und drückte auf den Ausgleich. Zwei Großchancen wurden aber nicht genutzt. Benjamin Zottl, Ticker-Reporter

Doppelschlag von Penz trifft St. Pölten Juniors hart

Das 2:1 der St. Pölten Juniors bejubelte Nicolas Wisak (51.), der nach einem Schuss abstaubten konnte. Die Gäste kamen durch ein Eigentor von Benedikt Größl vom SC Zwettl in der 51. Minute zur 2:1-Führung. Die Gäste nutzten die aufkommende Verunsicherung eiskalt in der gleichen Spielminute aus. Doch praktisch im Gegenzug hatten die Gastgeber die große Ausgleichschance. Szotkowski scheiterte jedoch alleinstehend aus wenigen Metern an Goalie Turner. Zwettl drängte auf den Ausgleich, aber die Juniors blieben im Konter immer gefährlich. Mit einem schnellen Doppelpack (92./95.) zum 3:2 schockte Sebastian Thomas Penz die SKN Juniors und drehte das Spiel. Beim Ausgleich setzte sich Szotkowski am linken Flügel durch, Querpass auf Penz und der traf zum 2:2. Das 3:2 war fast eine Kopie des vorangegangenen Treffers. Als Schiedsrichter Sebastian Reiss die Partie abpfiff, reklamierte Zwettl schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Nach 30 Spieltagen belegte der SC Zwettl in der vergangenen Saison Platz vier. Zwettl machte in der Tabelle einen Satz und findet sich nun auf Rang sechs wieder.

34 Punkte – so lautete die Bilanz der SKN St. Pölten Juniors in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz neun. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht die St. Pölten Juniors derzeit auf dem siebten Rang.

1. Landesliga: SC Zwettl – SKN St. Pölten Juniors, 3:2 (1:0)

95 Sebastian Thomas Penz 3:2

92 Sebastian Thomas Penz 2:2

51 Nicolas Wisak 1:2

51 Eigentor durch Benedikt Groessl 1:1

9 Marek Szotkowski 1:0

