SV Gloggnitz holt beim ASV Schrems ein Unentschieden

Details Mittwoch, 16. August 2023 00:02

1. Landesliga: Am Dienstagabend kam es in der Elk-Arena in Schrems vor etwa 370 Zuschauern zum Aufeinandertreffen des ASV Schrems und der Spielvereinigung Gloggnitz. Der ASV Schrems und die SV Gloggnitz verließen den Platz beim Endstand von 2:2.

Die Anfangsphase gehörten ganz klar den Gästen aus Gloggnitz, die schon in den ersten zehn Minuten zu drei guten Chancen kamen. Die Heimelf war bis dahin nur mit Eckbällen gefährlich geworden. Vor den Augen der 370 Zuschauer stellte dann aber Milan Jurdik das 1:0 für Schrems sicher (32.). In Minute 40 jubelten die Gastgeber erneut, doch das Tor wurde wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Doch auch danach lag das 2:0 in der Luft, doch der Gäste-Schlussmann konnte sich ein ums andere Mal auszeichnen. Vor allem beim Elfmeter in der 44. Minute, den Botond Fönyedi mit einer tollen Parade halten konnte. Zur Pause behielt das Heimteam die Nase knapp vorn.

Punkteteilung in Schrems

Gloggnitz hatte in Halbzeit zwei die ersten Chancen. Josef Pross witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Gloggnitz ein (58.).

Eine Stunde gespielt es steht 1:1. Die Gäste aus Gloggnitz kamen nach der Halbzeit zum verdienten Ausgleich! der Fußballexperte, Ticker-Reporter

Stefan Ofner brachte dem Gast nach 65 Minuten per Kopf die 2:1-Führung. Einige Minuten später hatten die Heimischen eine weitere Chance. In der 76. Minute brachte Kevin Haider den Ball zum 2:2 im Netz der SV Gloggnitz unter. Schließlich gingen der ASV EATON Schrems und die SV Gloggnitz mit einer Punkteteilung auseinander.

Für den ASV Schrems endete die abgelaufene Saison mit 34 Punkten auf dem zehnten Platz. Mit vier Punkten auf der Habenseite steht Schrems derzeit auf dem dritten Rang.

Aus insgesamt 28 Matches holte Gloggnitz in der letzten Spielzeit 54 Punkte und stand damit schlussendlich auf Platz drei.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – SV Gloggnitz, 2:2 (1:0)

76 Kevin Haider 2:2

65 Stefan Ofner 1:2

58 Josef Pross 1:1

32 Milan Jurdik 1:0

