Kottingbrunn spielt remis gegen Haitzendorf

1. Landesliga: Am zweiten Spieltag der neuen Saison trafen sich vor rund 320 Zuschauern der SV Haitzendorf und der ASK Kottingbrunn zum Kräftemessen. Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Haitzendorf und Kottingbrunn mit 2:2.

Schon nach wenigen Minuten gab es Elfmeter für die Gäste. Die Führung des ASK Kottingbrunn stellte Petar Zubak mit dem Penalty sicher. Der Angreifer traf vor 320 Zuschauern zum 1:0. Lange währte die Freude des Gasts nicht, denn schon in der zehnten Minute köpfte Tobias Eggenfellner vöölig frei am Fünfmeterraum den Ausgleichstreffer für den SV Haitzendorf. Nach zu einem zu kurzen Rückpass zum Goalie wurde es kurz brenzlig für die Kottingbrunner Defensive. Goalie Otto konnte nicht optimal klären und aus größerer Distanz kassierten die Gäste fast den Rückstand. Ein Verteidiger konnte noch knapp vor der Linie klären (22.). Direkt nach der Aktion wwollte Haitzendorf nach einem Schubser einen Strafstoß, doch das war letztlich zu wenig für den Unparteiischen. Zwei Minuten später traf Kottingbrunns Robert Ardelean nur den Pfosten. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Gabriel Hausmann in der 30. Minute, als er auf der linken Seite unbedrängt in den Strafraum eindringen und den Ball im langen Eck versenken konnte. Haitzendorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Verdientes Unentschieden

Kurz nach der Pause kamen die Gäste zu einer weiteren Chance. In der 51. Minute erkämpften sich die Gäste den Ball im Mittelfeld und konterten. Der eingewchselte Markus Rühmkorf rechtfertigte seinen Einsatz und erzielte völlig unbedrängt für Kottingbrunn den Ausgleich.

Topchance für Haitzendorf!Florian Schuh kann sich den Ball zentral zurechtlegen. Aus 12-13 Metern knallt er die Kugel klar über das Tor. Enrico Pallazzo, Ticker-Reporter

Haitzendorf hatte aber weitere Möglichkeiten sich die drei Punkte doch noch zu schnappen. Florian Schuh (65.) und Muhamed Berisha (71.), konnten den Ball aber nicht im Tor unterbringen.

Bassiouny steckt durch auf Berisha, dieser ist völlig plank vor dem Tor und schießt dem Gäste-Schlussmann aus wenigen Metern genau in die Arme Enrico Pallazzo, Ticker-Reporter

Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Alexander Autherith die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

So liefen die beiden Mannschaften auf:

Haitzendorf: Michael Kerschbaumer (K) - Paul Ruben Wallner, Muhamed Berisha, Albert Kaciku, Tobias Böhm, Philipp Stockinger - Marcel Vittner, Florian Schuh, Florian Koppensteiner , MSc, Gabriel Hausmann - Tobias Eggenfellner Ersatzspieler: Lukas Dietz, Julian Marchsteiner, Sebastian Hofbauer, Mohamed Bassiouny, Clemens Bergmann, Rudolf Pirkner Trainer: Christian Wallner

ASK Kottingbrunn: Harald Otto - Kristian Babic, Oliver Peterseil, Manuel Szupper (K) - Adrien Dauce, Denis Jetishi, Emre Babuscu, Julian Bauer , BSc - Michael Drga, Petar Zubak, Robert Ardelean Ersatzspieler: Philip Gurbat, Balakiyem Takougnadi, Miroslav Hrebik, Markus Rühmkorf, Hazim Ibrahimovic Trainer: Zeljko Ristic

Referee Alexander Autherith, an den Linien Bernhard Streitner und Philipp Haidl

31 Punkte wanderten in der letzten Saison auf das Konto des SV Haitzendorf. In der Abschlusstabelle bedeutete das Platz zwölf. Mit vier Punkten auf der Habenseite steht das Heimteam derzeit auf dem fünften Rang.

Im Klassement machte der ASK Kottingbrunn einen Satz und rangiert nun auf dem elften Platz.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – ASK Kottingbrunn, 2:2 (2:1)

51 Markus Ruehmkorf 2:2

30 Gabriel Hausmann 2:1

10 Tobias Eggenfellner 1:1

4 Petar Zubak 0:1

