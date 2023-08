St. Peter/Au bleibt auch gegen Kottingbrunn siegreich

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

1. Landesliga: Der Aufsteiger aus St. Peter/Au empfing am 3. Spieltag vor rund 400 Zuschauern den ASK Kottingbrunn und blieb erneut siegreich. Durch ein 3:2 holte sich St. Peter/Au in der Partie gegen Kottingbrunn drei Punkte.

Nicht einmal zehn Minuten waren gespielt, als die Gäste zum ersten Mal jubeln durften. Vor 400 Zuschauern markierte der ASK Kottingbrunn das 1:0 (9.) durch den Treffer von Markus Rühmkorf. In der 19. Minute erzielte Jan Gerg mit einem Fernschuss das 1:1 für den UFC St. Peter/Au. Noch spektakulärer war der nächste Treffer. Das 2:1 des Heimteams bejubelte Maximilian Oberforster (39.), der den Ball aus großer Distanz perfekt ins Eck setzte.

Die Tore werden immer spektakulärer! Maximilian Oberforster setzt einen Volley aus großer Distanz perfekt ins Eck! davidwinter, Ticker-Reporter

In der 45+4. Minute brachte Michael Drga den Ball im Netz von St. Peter/Au unter und glich zum 2:2 aus. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Martinovic tütet den Sieg ein

Dass der UFC St. Peter/Au in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Josip Martinovic, der in der 80. Minute zur Stelle war. Nach einem Foul an David Zefi im Strafraum verwandelte Martinovic den Penalty zum Sieg.

David Zefi wird im Sechzehner gelegt - zum nachfolgenden Elfmeter tritt Josip Martinovic an - 3:2! davidwinter, Ticker-Reporter

Als Schiedsrichter Matthias Wilfried Lenz die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte St. Peter/Au die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der UFC St. Peter/Au nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein.

Den Blick aufs Klassement wird man bei Kottingbrunn – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist der Gast abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 14. Rang. Drei Spiele und noch kein Sieg: Kottingbrunn wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

1. Landesliga: UFC St. Peter/Au – ASK Kottingbrunn, 3:2 (2:2)

80 Josip Martinovic 3:2

49 Michael Drga 2:2

39 Maximilian Oberforster 2:1

19 Jan Gerg 1:1

9 Markus Ruehmkorf 0:1

