Knapper Heimsieg von Schrems gegen Scheiblingkirchen-Warth

Details Sonntag, 20. August 2023 00:02

1. Landesliga: Am Samstag begrüßte der ASV Schrems Scheiblingkirchen-Warth. Etwa 350 Zuschauern kamen in die "Elk-Arena" nach Schrems um das Spiel der 3. Runde mitzuverfolgen. Die Begegnung ging mit 3:2 zugunsten von Schrems aus.

Die Partie war noch keine zehn Minuten alt, als die Gäste erstmals jubeln durften. Vor 350 Zuschauern war Milan Milovanovic mit der Führung zur Stelle (9.). Doch die Führung hielt nicht all zu lange. Scheiblingkirchen musste den Treffer von Milan Jurdik zum 1:1 hinnehmen (16.). Bis Referee Markus Javornik den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Bio tütet den Sieg ein

Nach mehr als einer Stunde gingen die Gastgeber dann in Front. Marvin Bio machte in der 66. Minute das 2:1 des ASV EATON Schrems perfekt. Aus der Ruhe ließ sich der USV Scheiblingkirchen-Warth nicht bringen. Melvin Reichardt erzielte wenig später den Ausgleich (67.). Gefeierter Mann des Spiels war Bio, der dem ASV Schrems mit seinem Treffer in der 88. Minute den Vorsprung brachte. Letzten Endes holte Schrems gegen Scheiblingkirchen-Warth drei Zähler.

Beim ASV EATON Schrems präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Für die Gastgeber ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten.

Die Aufstellungen:

ASV Schrems: Alexander Ruso - Richard Windisch, Kiril Ognyanov, Kevin Haider (K) - Fabian Steindl, Andreas Fuger, Clemens Seidl, Florian Weixelbraun, Manuel Zillinger - Marvin Bio, Milan Jurdik Ersatzspieler: Bora Bahadir, Bernhard Traschl, Kevin Altrichter, Lukas Zeiler, Georg Nigischer, Adrian Schindl Trainer: Andreas Gutlederer.

USV Scheiblingkirchen-Warth: Florian Kaltenböck - Danijel Vukasinovic, Maximilian Ofenböck, Michael Steiner (K), Aliaksandr Kuhan - Daniel Ressler, Gino Linhart, Mirza Jatic, Melvin Reichardt - Milan Milovanovic, Moritz Stangl Ersatzspieler: Raphael Winkelbauer, Dominik Altrichter, Christoph Eisinger, Thomas Sperhansl, Arda Atik, Thomas Strobl Trainer: Mag. Thomas Husar.

Scheiblingkirchen verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem zehnten Rang. In dieser Saison sammelte der USV Scheiblingkirchen-Warth bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

1. Landesliga: ASV EATON Schrems – USV Scheiblingkirchen-Warth, 3:2 (1:1)

88 Marvin Bio 3:2

67 Melvin Reichardt 2:2

66 Marvin Bio 2:1

16 Milan Jurdik 1:1

9 Milan Milovanovic 0:1

