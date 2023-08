Frühes Tor reicht SC Korneuburg zum Sieg in Haitzendorf

Details Montag, 21. August 2023 00:01

1. Landesliga: Etwa 320 Zuschauer kamen nach Haitzendorf und wollten sich das Spiel gegen den SC Sparkasse Korneuburg nicht entgehen lassen. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV Haitzendorf und dem SC Sparkasse Korneuburg, die mit 0:1 endete.

Korneuburg-Keeper Stöckl pariert den Haitzendorf-Elfmeter

Das erste Highlight im Spiel gelang Marcel Vittner, der mit einem Volley den Unparteiischen am Kopf traf und niederstreckte. Der Schiedsrichter konnte zum Glück unverletzt weiter machen. Einige Minuten später versuchte es Gabriel Hausmann ebenfalls per Volley. Diesmal hämmerte er den Ball aber gefährlich Richtung Tor der Gäste. Keeper Michael Stöckl konnte den Schuss aber mit einer tollen Parade entschärfen. Nach zwölf Minuten wurden die Gäste das erste Mal brandgefährlich. Eine flache hereingabe von links konnte nur im Verbund der Hintermannschaft und des Keepers zu Nichte gemacht werden. Allerdings krachten dabei Abwehrspieler und Tormann zusammen. In Minute 18 kam ein Abschlag von Torhüter Michael Kerschbaumer postwendend retour. Armin Mujakic war etwa 20 Meter vor dem Tor völlig frei, ließ sich in der 18. Minute nicht zweimal bitten und verwertete mit einem flachen Schuss ins Eck zum 1:0 für den SC Korneuburg. Tobias Eggenfellner hatte noch vor der Pause die große Chance den Rückstand auszugleichen. Sein Elfmeter konnte aber von Keeper Stöckl pariert werden und auch der Nachschuss ging über das Tor. Augenblicke vor dem Pausenpfiff scheiterten die Gäste gleich zweimal in einer Aktion am Pfosten (45.).

Frühes Tor von Mujakic reicht SC Korneuburg zum Sieg

Die ersten Chancen im zweiten Durchgang hatten wieder die Gäste. Aber auch die Heimelf war das eine oder andere Mal gefährlich, meist jedoch aus der Distanz und mit Standards. Haitzendorf drängte immer mehr auf den Ausgleich und hatte auch zahlreiche Möglichkeiten den Rückstand zu egalisieren. Der Ball wollte aber nicht ins Tor. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen somit keine weiteren Tore; so reichte dem Gast der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Die Aufstellungen:

Haitzendorf: Michael Kerschbaumer (K) - Paul Ruben Wallner, Muhamed Berisha, Tobias Böhm, Albert Kaciku, Clemens Bergmann - Marcel Vittner, Florian Schuh, Florian Koppensteiner , MSc, Gabriel Hausmann - Tobias Eggenfellner.

Ersatzspieler: Lukas Dietz, Dominik Reiter, Michael Grünberger, Julian Marchsteiner, Mohamed Bassiouny, Philipp Stockinger



Korneuburg: Michael Stöckl - Mustafa Yavuz, Atilla Erel, Emanuel Thoma (K), Stevan Kovacevic - Daniel Hautzinger, Marc Ortner, Lorenz Grabovac, Julian Küssler - Oliver Ifkovits, Armin Mujakic.

Ersatzspieler: Phillip Hanreiter, Alezzawi Abdulhanan, Ömer Topal, Tsegaye Ashenafi, Gregor Simandl, Paul Roschitz



Haitzendorf verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem siebten Rang. Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Gastgeber bei.

Für Korneuburg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten.

1. Landesliga: SV Haitzendorf – SC Sparkasse Korneuburg, 0:1 (0:1)

18 Armin Mujakic 0:1

