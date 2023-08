Waidhofener Aufholjagd letztlich unbelohnt

Details Samstag, 26. August 2023 11:41

SV Sparkasse Waidhofen/Thaya und die SKN St. Pölten Juniors trennten sich Freitag Abend in einem torreichen Spiel mit 2 : 3. Die Heimmannschaft bewies dabei Moral, konnte sie doch einen 2-Tore-Rückstand egalisieren. Am Ende reichte es jedoch trotzdem nicht ganz für einen Punktgewinn. Besonders bitter, der Siegtreffer für die Gäste fiel dabei erst in der letzten Spielminute, wodurch die starke kämpferische Leistung der Waidhofener letztlich doch unbelohnt blieb.

Spiel startete mit Torfestival

Zum Auftakt der 4. Runde strömten 250 Zuschauer auf die Sportanlage des SV Waidhofen/Thaya. Nach dem doch überraschenden Sieg gegen Zwetttl vor einer Woche erwarteten sich die Heimfans, dass ihre Mannschaft im heimischen Birkenstadion dort weitermacht, wo sie im letzten Spiel aufgehört hat. Für die ersten Offensivakzente im Match sorgten auch die Gastgeber, der Referee pfiff aber schließlich doch Abseits. Lange mussten die Tribünengäste aber nicht auf die ersten Tore warten. Zur Enttäuschung der Waidhofener Fans war es aber die Auswärtsmannschaft, die zunächst anschrieb. Bereits in der neunten Minute machte Alexiev nach einem herrlichen Angriff das 0:1. Nach einem perfekten Zuspiel von Wurzer verwertete er eiskalt im Eins gegen Eins gegen Torhüter Altschach. Alexiev hatte im Stile eines Torjägers nicht genug und sorgte nur 2 Minuten später sogar für seinen persönlichen Doppelpack. Wer jetzt dachte, die Waidhofener lassen sich hängen, täuschte sich aber. Noch in der ersten Viertelstunde verkürzten sie durch Ringswirth, der ideal ins Eck des Kastens abschließt. Und 4 Minuten später startete das Spiel quasi wieder bei Null, nachdem die Führung der Juniors durch einen Handselfmeter durch Ruzicka egalisiert wurde. Wenig überraschend bei den Temperaturen beruhigte sich das Spiel dann doch und es ging mit dem Unentschieden in die Kabinen.

Besseres Ende doch noch für die Gäste

Beide Trainer nahmen keine Änderungen in der Pause vor. Typisch für den Sommer, setzte am Ende eines heißen Tages dann zu Beginn der zweiten Halbzeit auch noch leichter Regen ein. Bei diesen Temperaturen war dies vielleicht sogar für manchen Akteur eine angenehme Erfrischung. Auch in dieser Hälfte erarbeiteten sich die zwei Teams gute Chancen, aber für einen Treffer sollte es zunächst nicht reichen. Als dann jeder der Anwesenden eigentlich schon mit einem Unentschieden rechnete, schlugen die Juniors doch noch in der 90. Minute zu. Schodl ließ sich die Chance nach einem geschickten Zuspiel seines Kollegen, der zuvor zwei Waidhofener ausgetrickst hatte, nicht nehmen und schloss den Sololauf mit dem viel umjubelten Siegtreffer ab. In der verbleibenden Nachspielzeit schaffte es die Heimmannschaft nicht noch einmal zurückzukommen und so blieb die eigentlich starke kämpferische Leistung schließlich doch unbelohnt.

