Union Pucking hat die Nase vorn

Details Sonntag, 15. Mai 2022 18:55

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto der Union Raiba Pucking. Der Gastgeber setzte sich mit einem 4:2 gegen die Union Haid durch. Die Union Pucking erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das enge Hinspiel hatte Union Haid durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Für den Führungstreffer von Union Raiba Pucking zeichnete Oguz Tarakci verantwortlich (14.). In der 17. Minute brachte Hannes Sandmayr das Netz für die Union Raiba Pucking zum Zappeln. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Patrick Gerstel war zur Stelle und markierte das 1:2 der Union Haid (60.). Marko Grgic versenkte die Kugel zum 3:1 für die Union Pucking (67.). Stefan Spielbichler überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für Pucking (74.). Berkay Pala verkürzte für Union Haid später in der 86. Minute auf 2:4. Am Schluss schlug die Union Raiba Pucking die Gäste vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Keine Bewegung in Tabelle

Kurz vor Saisonende steht die Union Pucking mit 40 Punkten auf Platz fünf. Pucking sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 12 summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. In den letzten fünf Partien rief die Union Raiba Pucking konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Bei der Union Haid präsentierte sich die Abwehr angesichts 56 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (58). Union Haid befindet sich mit 31 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf dem siebten Rang. Neun Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat die Union Haid derzeit auf dem Konto. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Union Haid die dritte Pleite am Stück.

Kommende Woche tritt die Union Raiba Pucking beim UFC Eferding an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt die Union Haid Heimrecht gegen die ASKÖ Dionysen/Traun.

1. Klasse Mitte: Union Raiba Pucking – Union Haid, 4:2 (2:0)

86 Berkay Pala 4:2

74 Stefan Spielbichler 4:1

67 Marko Grgic 3:1

60 Patrick Gerstel 2:1

17 Hannes Sandmayr 2:0

14 Oguz Tarakci 1:0