Intensiver Konkurrenzkampf! SPG Obernberg/Ort möchte im oberen Tabellendrittel mitmischen

Details Donnerstag, 14. Juli 2022 11:27

In den coronabedingt abgebrochenen Meisterschaften der 1. Klasse Süd-West stand der SV Obernberg am zwölften und elften Tabellenplatz. Auch in der vergangenen Saison war der SV in der unteren Region präsent und kam als Neunter ins Ziel. Im Sommer wurden mit dem TSV Ort, der in der Gruppe Nord-West das Ende der Tabelle zierte, die Kräfte gebündelt. Somit geht in der kommenden Spieltzeit die neue SPG Obernberg/Ort an den Start. "Für uns ändert sich nicht allzu viel, da unser Verein federführend ist. Allerdings stehen nun einige starke Akteure aus Ort zur Verfügung, weshalb der Kader nun breiter aufgestellt ist und zudem ein intensiver Konkurrenzkampf herrscht", ist Trainer undf Sportchef Hajrudin Hajric, der in diesen Tagen in Italien seinen wohlverdienten Urlaub genießt, mit seinem Personal zufrieden.

Wenig Gegentore, aber in der Offensive mit Problemen

Die Obernberger absolvierten eine stabile Saison auf mäßigem Niveau und sammelten in Herbst und in der Rückrunde jeweils 15 Punkte. "Da viele junge Spieler in der Mannschaft stehen und ihnen demzufolge die Erfahrung fehlt, war die Erwartungshaltung nicht allzu hoch. Wir sind in Summe gut durch die Saison gekommen, haben immerhin 30 Zähler geholt und sind mit dem Abschneiden zufrieden", so Hajric, der sich über lediglich 40 Treffer freuen konnte - nur vier Teams trafen weniger oft ins Schwarze. Allerdings kassierten auch nur vier Mannschaften weniger Gegentore. "Wir haben unser Augenmerk auf eine stabile Defensive gelegt und sind hinten über weite Strecken gut gestanden. Da uns jedoch ein Goalgetter fehlt und zudem vorne die Jungen agieren, hatten wir in der Offensive Probleme", weiß der einstige Torjäger. Der Neuntplatzierte feierte fünf Heimsiege, von 13 Auswärtsspielen gingen aber nicht weniger als neun verloren. "Auch die Auswärtsschwäche ist der Jugend geschuldet, aber die Mannschaft hat sich weitgehend gut präsentiert und die Erwartungen erfüllt", sagt Hajrudin Hajric.

Verstärkungen aus Ort

Während Ibrahim Mohammed nach Eberschwang wechselt, hängt Torwart Stefan Püschel die Handschuhe an den Nagel. Aufgrund der taufrischen Spielgemeinschaft stehen mit Stürmer Oliver Sabelja, Goalie Markus Hauer oder Marco Kettl einige starke Akteure aus Ort zur Verfügung. "Von unserem neuen Partner stehen zwei, drei weitere Spieler im Kader und sind nun gut aufgestellt", freut sich der Coach über den Zuwachs und auch darüber, dass sein 16-jähriger Sohn, Sanel Salletmayr, der in der Akademie Ried ausgebildet wurde, ab sofort das SPG-Trikot überstreift. "Da der Kader angewachsen ist, müssen die Spieler ums Leiberl kämpfen".

Oberes Tabellendrittel im Visier

Am 5. Juli startete die Spielgemeinschaft in die Vorbereitung und bestreitet am morgigen Freitag, gegen die Union Eggerding, das erste Testspiel. Nach einer jahrelangen Präsenz in der unteren Tabellenregion, soll in der neuen Saison der Pfeil deutlich nach oben zeigen. "Die hinteren Plätze bzw. der Abstiegskampf sollten kein Thema sein und möchten mit dem großen Kader im oberen Tabellendrittel mitmischen", gibt Hajrudin Hajric die Richtung vor. "Da mit Neuhofen und Lochen die beiden Top-Teams aufgestiegen sind, ist die Liga ausgeglichener geworden, weshalb für viele Mannschaften einiges möglich ist. Auch wir trauen uns viel zu und streben einen Top-Fünf-Platz an".

1. Klasse Süd-West Transferliste