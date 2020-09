6:1! St. Pantaleon überrumpelt Laab

Details Sonntag, 20. September 2020 01:20

Der USV St. Pantaleon erteilte dem ATSV Laab eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für St. Pantaleon. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der USV St. Pantaleon wusste zu überraschen.

Alexander Pilaj brachte die Gastgeber in der zwölften Minute nach vorn. Bereits in der 15. Minute erhöhte Dominik Cvijanovic den Vorsprung von St. Pantaleon. Mit dem 3:0 durch Gergö Nagy schien die Partie bereits in der 32. Minute mit St. Pantaleon einen sicheren Sieger zu haben. Pilaj legte in Minute 37 aber noch einen Treffer nach und trug sich damit zum zweiten Mal in die Torschützenliste ein. Das überzeugende Auftreten von St. Pantaleon fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

St. Pantaleon lässt keine Zweifel aufkommen

Manuel Riege erzielte in der 72. Minute den Ehrentreffer für den ATSV Laab. Für das 5:1 sorgte der USV St. Pantaleon in Minute 82 durch Nagy, der sich nun zu Pilaj als Doppeltorschütze gesellte. Ivan Barisic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für St. Pantaleon (87.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr der USV St. Pantaleon einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des USV St. Pantaleon aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein. Mit 20 geschossenen Toren gehört St. Pantaleon offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd-West.

Trotz der Schlappe behält der Gast den sechsten Tabellenplatz bei. Laab spielt bisher eine sehr ausgeglichene Saison, und steht weiterhin in der oberen Tabellenhälfte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

1. Klasse Süd-West: USV St. Pantaleon – ATSV Laab, 6:1 (4:0)

12 1:0 Alexander Pilaj

15 2:0 Dominik Cvijanovic

32 3:0 Gergoe Nagy

37 4:0 Alexander Pilaj

72 4:1 Manuel Riege

82 5:1 Gergoe Nagy

87 6:1 Ivan Barisic

