Reifeltshammer richtet's - mit Doppelpack für Neuhofen i.I. bei 2:1-Sieg gegen Handenberg

Details Sonntag, 19. September 2021 12:28

Bei der Begegnung zwischen TSU Mitterbauer Handenberg und USV Erler Haus Neuhofen i.I. in der sechsten Runde der 1. Klasse Süd-West konnte sich der zweifache Torschütze Michael Reifeltshammer auszeichnen: 150 Zuseher waren am Samstag in der Sportanlage Handenberg anwesend.

Für die 1:0-Führung der Gäste aus Neuhofen i.I. war Michael Reifeltshammer verantwortlich: der Stürmer war mit seinem Treffer in der 39. Minute zur Stelle. Bei einem 0:1-Pausenstand pfiff Schiedsrichter Gottfried Drachta zum Gang in die Kabinen ab.



Neuhofen i.I. bleibt an Tabellenspitze



Sieben Minuten nach Wiederanpfiff schnürte Reifeltshammer mit seinem zweiten Treffer, dieses Mal per Elfmeter, einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (52.). Petar Alyoshev verkürzte für die TSU Mitterbauer Handenberg später in der 61. Minute noch auf 1:2, dieser Treffer hatte allerdings keine weitere Bedeutung mehr für den Spielverlauf. Mit Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für den USV Erler Haus Neuhofen i. Damit bleiben die Neuhofener weiterhin an der Tabellenspitze der 1. Klasse Süd-West.





Mit zehn Zählern aus sechs Spielen steht die TSU Mitterbauer Handenberg momentan auf dem fünften Platz. Drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Heimteams. Die Situation bei der TSU Handenberg bleibt angespannt.





Dem Spielgegner aus Neuhofen ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Handenberg verbuchte man bereits den fünften Saisonsieg. 27 Tore – mehr Treffer als der USV Erler Haus Neuhofen i. I. erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Süd-West bis jetzt. Nur einmal gab sich der Gast bisher geschlagen.

1. Klasse Süd-West: TSU Mitterbauer Handenberg – USV Erler Haus Neuhofen i. I, 1:2 (0:1)

39 Michael Reifeltshammer 0:1

52 Michael Reifeltshammer 0:2

61 Petar Alyoshev 1:2

